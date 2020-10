INSEP presente en el inicio de la revisión física, técnica y mecánica de las unidades de transporte previo al Feriado Morazánico

Con el objetivo de reducir los accidentes viales por desperfectos mecánicos en este periodo vacacional, autoridades de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), estuvieron presentes en el inicio del proceso de revisión física, técnica y mecánica de las unidades del transporte de turismo y taxis.El Viceministro de Transporte de INSEP, Germán Rodríguez informó que “Lo que se pretende es evitar cualquier incidente que ponga en riesgo la vida de los hondureños y aprovechen a distraerse con toda su familia ante la pandemia a nivel mundial del Covid-19”.Además, el funcionario de INSEP, exhorta a todos los ciudadanos a continuar con todas las medidas de bioseguridad recomendadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).Las revisiones se realizarán hasta el 30 de octubre en las instalaciones del Instituto Hondureño Transporte Terrestre (IHTT) en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes.Permiso de Operación, fotocopia de la licencia de conducir, la boleta de revisión y no tener multas pendientes, son los documentos que deben presentar los conductores para transportar a los turistas de forma segura, confiable para realizar sus actividades programadas sin ningún problema.Sin embargo, no se emitirán permisos de Demanda Extraordinaria, solo se les solicitará el salvoconducto, previa capacitación del conductor y supervisión de las medidas de bioseguridad y en esta ocasión no participarán en este proceso las unidades de transporte urbano ni las de servicio contratado.Ante la pandemia del Covid-19 , el Congreso Nacional aprobó la reforma del decreto N. 78-2015, única y exclusivamente para el año 2020 que los feriados correspondientes a la Semana Morazánica se trasladen para la primera semana de noviembre.Cabe resaltar que en el año 2019 se revisaron más de mil unidades y no se reportó ningún accidente por desperfectos mecánicos, CONAPREMM estará permanente en puntos estratégico a nivel nacional.Comayagüela, 13 de octubre de 2020