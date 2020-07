Interventores de Invest-H dicen que en 180 días deben dar resultados a la población

En 180 días deben dar resultados a la población, coincidieron hoy los miembros de la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

Adelantaron que contratarán una firma auditora nacional o internacional, pero certificada, que revise toda la gestión de Invest-H e incluso visite in situ y confirme si se están construyendo o no los cinco hospitales restantes de la compra de siete que hizo la entidad a una empresa turca para atender la emergencia de covid-19 en el país.

Los interventores, el general José Ernesto Leva Bulnes y los ingenieros José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, coincidieron este martes en el foro de televisión Frente a Frente en que en los 180 días que estarán en esta misión deben dar resultados, pero dejaron claro que hay acciones que ya están ejerciendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), las que ellos no pueden entorpecer.

Credibilidad y confianzaRespecto a si recupera la credibilidad Invest-H después de las denuncias sobre la compra de los hospitales móviles, Leva Bulnes contestó: “En cuanto a la credibilidad deberemos dar resultados en 180 días” y anunció que su trabajo “terminará en una auditoría forense con una reingeniería es una obligación moral y vamos a salir con las manos limpias”.

Por su parte, Benítez dijo que “la confianza solo la vamos a recuperar con resultados, pero ya sostuvimos la primera reunión con varios cooperantes internacionales que creen en la institución”.

Añadió que “los retos debemos asumirlos nosotros en este país debemos demostrar la importancia que tiene Invest-H para la reactivación del país”“Debemos recuperar Invest-H”, subrayó Benítez.

SupervisiónEl otro interventor, José Gustavo Boquín, recordó que “Invest-H en el pasado ha dado buenos resultados”.

Informó que “ya se le ha solicitado al proveedor dónde y cuándo se puede hacer una supervisión, ya sea un equipo en Honduras o una firma internacional, para conocer en situ si se están haciendo los otros cinco hospitales”.

Mientras eso no pase no se puede calificar si el país ha sido estafado, aseguró Boquín.

“Debemos estar claros sobre el estatus de esos cinco hospitales no podemos esperar hasta cuando el proveedor se le plazca darnos una respuesta”, agregó.

Los tres interventores aclararon que no pueden entorpecer la investigación que ya han iniciado el TSC y el MP.

Boquín dijo que es claro que ha habido “administración atípica en Invest-H y los tres coincidimos en que no vamos a taparle nada a nadie”.

Piden explicacionesSobre piezas usadas que se encontraron en los hospitales móviles, Boquín dijo que “ayer (lunes) ya le enviamos al proveedor una nota seria y enérgica, redactada por el equipo legal de Invest-H, en donde solicitamos las explicaciones de los casos”.

Los interventores reiteraron que van a hacer una evaluación de procesos y procedimientos, y que “no venimos a tapar nada”, pero aseguraron que “serán entes investigativos, más la firma auditora que se contratará, los que nos darán los resultados de la investigación”.

Consultados los tres interventores respecto a si tienen algún interés personal en los hospitales móviles, Leva Bulnes dijo que “yo soy un soldado de toda la vida y por nuestros hechos nos medirán”.“Mi interés es que los hospitales entren en funcionamiento lo antes posible”, dijo José Benítez.José Gustavo Boquín respondió: “Yo soy ingeniero civil que solo me dedico a la construcción con clientes privados”, y descartó cualquier nexo con el Estado.

Añadió que como interventora “entregaremos una institución sólida que pueda seguir funcionando”.“Esta comisión va a entregar un informe firmado por los tres y que al final desemboque sobre una nueva institucionalidad”, subrayó Boquín.

Rápida movilizaciónLos interventores detallaron que uno de los primero logros de su gestión, en tan solo tres días, es la rápida movilización del hospital que se instalará en San Pedro Sula.

Indicaron que esperan dar el informe de sugestión antes del tiempo que establece el decreto, de 180 días.