Islas de la Bahía recibe seis mil vacunas contra la Covid-19

Para fortalecer el turismo en la Islas de la Bahía e inocular a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en esa zona este día la Secretaría de Salud envió seis mil vacunas anticovid.

Fredy Guillén, viceministro de Salud, dijo que el presidente de la República Juan Orlando Hernández giró instrucciones a las autoridades de la Secretaría de Salud para que inicien con la inoculación en la zona y poder reactivar el turismo.

Las vacunas serán distribuidas de la siguiente manera: cuatro mil quinientos son para los derechohabientes del IHSS y mil 500 para el rubro del turismo de en Islas de la Bahía y se inoculará a los grupos priorizados a fin de reactivar de manera progresiva el turismo.

Cabe destacar que la Región departamental de la zona insular hará la aplicación de las vacunas a las personas que no estén aseguradas por el IHSS como los taxistas que pertenecen al rubro del turismo, prensa de la zona, personal del puerto de cruceros como sub operadores del puerto entre otros.

Con la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 a estos grupos priorizados de esta zona se busca reducir la incidencia de casos de la enfermedad y evitar el colapso del hospital regional y que los pacientes no se compliquen con la enfermedad.