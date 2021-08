Jefa de Vigilancia de la Salud exhorta a las embarazadas a vacunarse contra la COVID-19

Las mujeres en estado de embarazo corren mayor riesgo de que se agrave su salud ante el SAR-CoV-2 por lo que deben vacunarse contra la COVID-19, sin importar el mes de gestación, tenemos que evitar más decesos, dijo la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón.

“A la fecha registramos 89 fallecimientos de mujeres embarazadas durante el año por diferentes causas de las cuales 60 mujeres han fallecido relacionadas a la COVID-19, la población debe entender que durante el embarazado las mujeres se exponen a muchas enfermedades y el coronavirus no es la exención, por lo tanto, debemos incentivarlas a que vacunen y se protejan”, dijo Pavón.

La galena explicó que “la vacuna contra la COVID-19 para las mujeres embarazadas es segura y gratuita la protege de la forma grave de la enfermedad, no importa si solo tiene 2 meses de gestación o ya tiene los 9 meses, debe vacunarse”.

“Lamentamos que solo el 15 por ciento de las mujeres en estado de gestación se han vacunado y me da pesar cuando veo en el hospital San Felipe una mujer en puerperio que muere y deja a una criatura, por lo que exhorto a las mujeres para que acudan a vacunarse contra la COVID-19”, enfatizó Pavón.

Por otro lado, Pavón explicó que diariamente se están registrando 45 fallecimientos relacionados con la COVID-19, por lo que reitero seguir con las medidas de bioseguridad y vacunándose.

*Estadísticas de vacunados*En Honduras se han aplicado 3,292,889 dosis totales, divididas en 2,326,420 vacunas de primera dosis y 966,469 segunda dosis.