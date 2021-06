Jornada de vacunación contra covid-19 se extiende al Golfo de Fonseca

La campaña nacional de vacunación contra la covid-19 se extendió este miércoles a la zona del Golfo de Fonseca, proceso que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, supervisó en Amapala, donde se incluyó adultos mayores de 75 años, maestros y personal del sector turístico, entre otros.

A la supervisión también asistió la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien acompañó al mandatario en un recorrido por las diferentes estaciones donde el personal de salud se encontraba colocando las dosis de vacuna.

De esta forma se lleva a cabo el proceso de inmunización del grupo priorizado por personas de la tercera edad en Amapala (municipio ubicado en la Isla del Tigre), por presentar un mayor riesgo ante el virus, y al personal turístico como una forma de reactivar la economía de este rubro.

Ana Miranda, una de las pobladoras de la Isla del Tigre inoculadas, mencionó sentirse bien luego de recibir su dosis de vacuna e invitó a las personas elegibles para inmunizarse a que se sumen en esta lucha contra la covid-19.

“Me siento bien, es una vacuna que no causa dolor invito a todas las personas a que no tengan miedo. Esta es una vacuna común y corriente, como las que nos ponían cuando estábamos niños”, detalló.

Ante las constantes olas de desinformación en torno a la vacunación contra el covid-19 por parte de ciertos sectores, Miranda comentó que lo único que se le pide a la gente para ser vacunada es su número de identidad, con fines de identificación.

“No se me pidió absolutamente nada, simplemente (me pidieron) mi número de identidad, como ciudadana que soy, solamente eso”, explicó.

Por su parte, Rolando Alemán, conductor de mototaxi de la Isla del Tigre, comentó sentirse mucho mejor porque al ser inoculado ya no tendrá problemas para poder atender a los turistas que lleguen a la zona.

“Me siento mucho mejor ya estando uno vacunado cuando los turistas vengan, ya nosotros estamos vacunados y no tendremos problemas de llevar la enfermedad a los lugares”, comentó.

Como parte de las jornadas de inmunización contra el coronavirus, se ha vacunado a personas mayores de 70 años en modalidad peatonal así como en autoservicio en diferentes partes del territorio nacional.

Asimismo, las jornadas nacionales de inmunización contra la covid-19 incluyeron a personas que laboran en el rubro del turismo en Islas de la Bahía, como parte de un plan del Gobierno para reactivar la economía turística del país.

Más vacunas

El gobernante anunció que para este fin de semana el país espera recibir otro importante número de vacunas contra la covid-19, que servirán para continuar con las jornadas progresivas de inmunización.

“El fin de semana que viene nos viene un lote muy importante de dosis”, exteriorizó.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo exhortó a toda la población a que, a pesar de recibir sus dosis de vacuna, mantenga el uso continuo de las medidas de bioseguridad para continuar protegiéndose del coronavirus.

“Quiero decirle a la gente que no es suficiente que usted esté vacunado ahorita, hay que seguir con las medidas de bioseguridad”, puntualizó.

Reactivar la economía

El mandatario enfatizó que, con la vacunación del personal encargado del transporte de personas en lugares turísticos, se pretende poder reactivar la economía, la cual fue fuertemente golpeada por la pandemia.

“La industria turística hondureña necesita tener vacunados a sus actores principales”, indicó.

“Antes de la pandemia el rubro del turismo era el que más estaba creciendo, un aproximado de 270.000 familias dependen del turismo entonces, necesitamos reactivar la economía para sufragar los gastos ocasionados por la pandemia”, señaló.

Esta es una de las tantas jornadas de inoculación realizadas por la Secretaría de Salud con el objetivo de salvaguardar la salud de la población.

Hernández expresó que con la inoculación del personal del rubro turístico, tanto en Islas de la Bahía como en el Golfo de Fonseca, las personas que ya estén vacunadas se sentirán más tranquilas al saber que los encargados del sector en territorio hondureño ya han sido vacunados contra la covid-19.

“Cuando la gente diga: ‘Bueno, yo ya estoy vacunado y quiero viajar a Honduras’, que puedan saber qué aquí en el Golfo todos los que les prestarán servicios estarán vacunados”, comentó.

De interés:

Hasta el 29 de mayo, unas 300.628 personas habían sido inoculadas contra la covid-19. Unas 265.340 fueron inmunizadas por la Secretaría de Salud y 35.288 por medio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aunque esta última cifra aumentó a 67.793 hasta ayer martes, según datos preliminares de esta entidad.