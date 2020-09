La convocatoria a elecciones fue realizada en legal y debida forma

El politólogo, Edgardo Rodríguez, aseguró que la convocatoria a elecciones primarias se realizó en legal y debida forma.El partido Libertad y Refundación (Libre) se manifestó anoche, luego que se hizo el anuncio de inscripción de los diferentes movimientos internos que irán este proceso electoral el próximo 14 de marzo.Los líderes de este partido consideran que la convocatoria es ilegal, argumentando que no se cuenta con la nueva Ley Electoral aprobada, ni con el censo nacional electoral depurado.En ese contexto, Rodríguez aseguró que “la convocatoria de anoche fue realizada en legal y debida forma”.“No hay ningún impedimento para hacer la convocatoria a las elecciones primarias e internas, ningún impedimento, se ha actuado de manera correcta”, aseguro.*Manipulación*Para el politólogo, “existe un juego, una manipulación del partido Libre, desde el mes de mayo empezaron a urdir esta campaña en contra del proceso primario”, lamentó.“Primero fue la señora Rixi Moncada, que empezó a cuestionar el tema del censo y de la identidad, de manera orquestada, planificada, la señora Xiomara Castro, anunció que se retiraba, en protesta por el tema del censo y la nueva tarjeta de identidad”, recordó.“Desde hace meses Libre viene planificando esto y que no vengan con el cuento de que hubo acuerdos porque eso es falso, porque desde hace meses ellos vienen planificando esta actitud antipatriótica y antidemocrática”, afirmó.Hace un par de meses, la dirigencia de Libre llamó categóricamente a boicotear el proceso electoral interno.“Lo que yo veo es una gran hipocresía de lo que está sucediendo, si Libre tiene algo que denunciar, que lo diga, pero ha habido consensos de todos los partidos políticos para las reformas electorales”, señaló.“A todas luces, la hipocresía es por parte del partido Libre que no quiere hacer elecciones internas y no le importa llevarse al país entero, atentar contra la democracia”, finalizó.

*Dato*• Las elecciones internas se desarrollarán el 14 de marzo del 2021• Los distintos movimientos de los diferentes partidos políticos tienen hasta el 13 de noviembre para inscribirse