El asesor del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Lino Tomás Mendoza, aseguró que la segunda vuelta electoral es una necesidad para que el Presidente sea electo por la mayoría del pueblo.En ese sentido, solo el Congreso Nacional puede aprobar o no este mecanismo, ya que se necesita mayoría calificada, 86 votos a favor.“Hay que recordar que esta es una reforma constitucional, puede ser a iniciativa de un diputado y por mayoría calificada de 86 votos”, comenzó.“También el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene iniciativa de ley y también puede presentar de manera oficial, que creo que el trámite que hicieron, pero también tiene que ser aprobada por mayoría calificada en esta legislatura y aprobada en la siguiente para que entre en vigencia”, indicó.Consideró que “es una necesidad que el Congreso Nacional y los políticos se den cuenta de la crisis de valores que se vive, que ya no es un bipartidismo, que son varios partidos y que el presidente tiene que ganar con los votos de la mayoría del pueblo”.“Bajo las condiciones que estamos, un presidente puede ganar con el 25 por ciento del electorado, lo que significaría un 75 por ciento que no vota a favor”, mencionó.Aseguró que “la segunda vuelta vendría a consolidar la democracia en el país, Dios quiera que se lleven a cabo estas reformas”.*Yani*El empresario Yani Rosenthal retornó al país, luego de ser liberado de una cárcel de Estado Unidos, donde permaneció privado de su libertad por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos.Varios liberales estaban esperando su retorno al país, con el propósito de postularlo como precandidato de dicho instituto político.En ese sentido, Mendoza dijo que “circuló que unos 30 diputados se reunieron con él para determinar cuál es la posibilidad que tiene de aspirar a una precandidatura”.“Yo creo que estructurar una candidatura a nivel nacional, de acuerdo a la Ley Electoral, tiene que inscribir candidatos en 150 municipios y en 10 departamentos”, concluyó.