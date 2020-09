“La unidad del Partido Nacional hay que construirla, ¡EN LAS URNAS! no en negociaciones oscuras bajo la mesa”: Mauricio Oliva

El Dirigente Nacionalista Mauricio Oliva reafirmó este domingo en las tierras del indio Lempira, que la unidad del Partido Nacional dependerá de la voluntad popular de los nacionalistas en las urnas, a su vez, reiteró que se debe de potenciar la educación y salud del país.

“La unidad del Partido Nacional hay que construirla ¡EN LAS URNAS! No en negociaciones oscuras bajo la mesa”, dijo.

Pronto iremos a elecciones internas –agregó- y yo estoy aquí no para competir, vengo a ganar las próximas elecciones primarias del Partido Nacional.

De igual manera, en Gracias, Lempira, el doctor Mauricio Oliva resaltó el trayecto de vida que ha tenido el precandidato a alcalde, Edgardo Cruz, quien proveniente de una familia trabajadora, ha logrado grandes logros en la comunidad y logró su sueño de superarse en todos sus estudios.

“El testimonio real de vida y de superación, que el próximo alcalde Edgardo Cruz ha dado, nos demostró que, si se puede, eso me hace hermano de sangre con él, porque le apostamos a la educación”.

Una educación, que según el líder de Juntos Podemos, debe y será potenciada, en igual o mayor intensidad que lo logrado desde el Congreso Nacional.

“La pandemia nos ha enseñado que debemos volver a la educación y a la salud, con más vehemencia que NUNCA, tal y como lo hemos hecho desde nuestra posición de presidente del Poder Legislativo”.

Les digo aquí en Lempira, y lo reitero, habrá una rectificación en Salud y educación en el próximo presupuesto general de la República- agregó.

Para finalizar, Mauricio Oliva hizo un llamado para que, desde el nacionalismo, se construya una reconciliación “Honduras necesita reconciliarse, solo así avanzaremos en paz y armonía”.