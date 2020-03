Levanta actas a 12 comercios por alza a precios al gel antibacterial

El titular de la Dirección de Protección al Consumidor, Mario Castejón, informó hoy que se han levantado actas para 12 comercios por incumplir la estabilidad del precio de gel antibacterial.

Este y otros productos que sirven para evitar el contagio del coronavirus (Covid-19) han incrementado su demanda debido a la confirmación de la enfermedad en el país al mediodía de hoy martes hay ocho casos de acuerdo a la información de Salud.

No es que se clausuran los negocios sino que se levantan actas a establecimientos por no cumplir con los precios establecidos en el acuerdo ministerial de la estabilización de precios del gel antibacterial son nueve en Tegucigalpa y tres en la zona norte., detalló.

Explicó que después que se les impute, ellos (los dueños de negocios) tienen que presentar sus pruebas de descargo y los que vuelven a incumplir con la estabilización se le aplicará una multa mayor a la que tenían antes..

De acuerdo a lo expuesto por el funcionario, la Ley de Protección al Consumidor estipula una multa de uno de 10 mil salarios mínimos por esta infracción.

Debido al toque de queda absoluto en la capital, La Ceiba y Choluteca, los operativos quedan suspendidos en estas ciudades no así en Danlí, Comayagua, San Pedro Sula, manifestó Castejón.