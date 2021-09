Logros de Honduras en seguridad son producto de una inversión de más de $1.000 millones

El Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), para Centroamérica y el Caribe, José Vila del Castillo, calificó los logros obtenidos por Honduras en materia de seguridad como el producto del esfuerzo nacional y esfuerzo económico de parte de las autoridades hondureñas.

La reducción de más del 90% del tránsito de droga por Honduras es el resultado del esfuerzo nacional que se ha hecho en materia de seguridad, aseguró Vila del Castillo.

Agregó que, según “nuestros cálculos, Honduras ha invertido aproximadamente mil millones de dólares de dinero hondureño”, además de la inversión de la cooperación internacional o por los distintos acuerdos que Honduras haya podido firmar a lo largo de los años.

Según el Representante Regional de la UNODC para Centroamérica y el Caribe, a lo largo de estos últimos años, “si yo tuviera que calificar la evolución no solamente de Honduras, sino de todos los países centroamericanos en su lucha contra el narcotráfico, yo tendría que felicitar a cada uno de los estados”.

*Evolución exitosa*

Vila del Castillo recordó que visitó Honduras en 1999 y que, en esos años, las estructuras institucionales eran de reciente creación.

“Desde entonces, a como estamos ahora, la lucha contra el narcotráfico, debido a los esfuerzos nacionales, tanto de inversión como de fortalecimiento institucional, son remarcables”, señaló.

En ese sentido, reiteró que “Honduras ha venido evolucionando perfectamente desde que llegué en 1999”, cuando era un grupo pequeño de personas emprendiendo acciones contra este flagelo, entre las que destacó la labor de Alfredo Landaverde.

Señaló que, en la actualidad, “existe toda una red de lucha contra el narcotráfico, toda una política de coordinación de transparencia, tanto desde el Ministerio de Transparencia como del Instituto Nacional de Transparencia (IAIP)”.

Detalló que, en la actualidad, en el país, “existe todo un cuerpo de Policía perfectamente adiestrado y reformado, existe todo un sistema de prevención del narcotráfico que hace que Honduras, de ser uno de los países por donde más transitaba el narcotráfico, sea ahora uno de los que menos transita”.

Adicionales a los logros enumerados por Vila del Castillo, durante estos últimos siete años la Administración Hernández ha realizado esfuerzos exitosos en fortalecer los entes de seguridad ha construido cárceles de máxima seguridad aprobado leyes para debilitar las estructuras financieras de los carteles y maras.Como resultado de todo ello, en la actualidad, Honduras registra una reducción de homicidios en el país, se han llevado a cabo importantes extradiciones y se han desarticulado importantes carteles, entre otros logros.Vila del Castillo añadió: “No solo eso.

Honduras implementó hace unos años la Tasa de Seguridad. Único ejemplo de este tipo en toda la región, que permitió al Estado autofinanciar, no solamente la reforma policial, sino la generación de estructuras, por ejemplo, de tratamiento y de prevención social de la drogodependencia en el sistema educativo. Lo que supone una manera de luchar contra este delito, de manera integral”.

*Trabajo integral*

En 2019, la UNODC firmó un convenio con la República de Honduras con dos grandes áreas: una, la lucha contra la corrupción y la transparencia, y la otra un área de desarrollo de seguridad en aquellas áreas que se necesite desarrollar.

A dos años de la firma del convenio, Vila del Castillo indicó que “han sido meses de gran esfuerzo interinstitucional, donde se ha generado un área de trabajo conjunto e integral en el tema de transparencia. Durante los talleres que se han venido realizando en los últimos meses todas las instituciones vinculadas a la transparencia y la corrupción han participado de una forma ejemplar y proactiva”.

Vila del Castillo valoró el hecho de que las propuestas realizadas en el marco de los talleres realizados en los últimos meses, a raíz de este convenio, son de Estado y no de Gobierno, donde, según explicó, “todas las instituciones que están participando están viendo el esfuerzo hondureño como algo que tiene que trascender a las elecciones que vienen y tiene que ser una forma de operar por parte de toda la administración pública, gobierne quien gobierne”.