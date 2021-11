Los jóvenes aprueban y respaldan propuesta de MI PRIMER EMPLEO de Papi a la Orden

Como un chavo más, Papi conversó en el Coliseum Nacional de Ingenieros con más de seis mil jóvenes de distintos barrios y colonias de la capital, quienes respaldaron su propuesta del programa de generación masiva de fuentes de trabajo

MI PRIMER EMPLEO.“Estoy listo para fortalecer los programas de becas y generar empleos para las nuevas generaciones de Honduras”, expuso el candidato a la presidencia del Partido Nacional.Hay que entender –prosiguió–, que lo que Honduras necesita es trabajo y oportunidades para la juventud.Continuó diciendo: “Vamos a crear muchas oportunidades para ofrecerle oportunidades de trabajo a la juventud, como la Ley de Primer Empleo”.FIRME PARA TRABAJAR Y SERVIRVestido con su clásico atuendo de batalla (camisa azul, jeans y burros), Papi reiteró su compromiso de trabajar por el futuro de Honduras y de la juventud.Además, Papi respondió algunas preguntas del público. La primera de ellas fue a en cual va a ser el futuro de las nuevas generaciones.Muy sincero y directo, respondió: El presente es hoy y tenemos que pensar cómo dar oportunidad de un futuro, y eso se logra creando oportunidades de trabajo..Reveló que se han sostenido conversaciones con inversionistas extranjeros para que pueden invertir y desarrollar la tecnología en Honduras, fortalecer todos esos rubros donde la juventud tendrá oportunidad para forjarse un futuro mejor.Otro joven le expuso que tenían cierta preocupación porque él se declaraba amigo de los candidatos de los otros partidos, y Papi le respondió sin rodeos.Honduras necesita paz y tranquilidad, si no lo entendemos, provocamos una Honduras sin prosperidad. Lo que necesitamos es paz, tranquilidad, armonía, porque al final todos somos hondureños , respondió.Y también dijo conocer a Yani, a Xiomara, a Salvador y a Mel, porque la política no es para hacer enemigos..La política debe servir para llevarnos armónicamente, y para forjar un país grande., dijo.Sobre los ataques que realiza la oposición a su candidatura, los resumió en pocas palabras.Lo que puedan decir de mí, por un oído me entra y por el otro me sale., dijo, provocando la algarabía en el Coliseum.LA PREGUNTA DEL ESTRIBO“A mucha gente no le agrada el Partido Nacional, pero sí su modo de actuar. ¿Qué tiene que decir?”, le preguntaron a Papi.Papi sonrió levemente y respondió: Cada quien tiene su estilo de hacer las cosas, yo me siento diferente porque a través de los años hemos hecho las cosas de manera diferentes..“Esa es mi manera de actuar y de pensar, y hoy queda reflejado en la capital porque ando resolviendo problemas y sirviendo, y no hago shows políticos ni mediáticos., añadió.Ante la euforia de cientos de jóvenes, cerró diciendo: Me emociona ver a los jóvenes que se abren camino en la política, para tomar decisiones en el futuro cercano en favor del país..

