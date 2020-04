Los protocolos de bioseguridad serán obligatorios para la apertura inteligente de las empresas

El secretario de Trabajo, Carlos Madero, anunció este lunes que se está trabajando en la estructuración de protocolos de bioseguridad para la apertura inteligente de las empresas y advirtió que serán obligatorios y que las empresas que no los cumplan serán cerradas.

“Hoy tenemos, presidente, protocolos de bioseguridad en supermercados, bancos, ferreterías, ya tenemos listos en restaurantes, construcción, manejo de cárnicos, cerdos, igual iremos trabajando otra serie de protocolos”, dijo Madero en conferencia de prensa junto al presidente Juan Orlando Hernández.

Madero advirtió que dichas medidas “son, y van a ser en el proceso de la estrategia de apertura inteligente, obligatorias, y si una persona, una empresa, no los cumple, la vamos a cerrar y no va a volver a abrir hasta que termine la epidemia o venga una vacuna”.

Reiteró, a petición del mandatario, que “estos protocolos van a ser de obligatorio cumplimiento y la empresa o empleador que no los pueda hacer cumplir, se le va a cerrar su operación hasta que termine la epidemia”.

“Si esto va a durar el tiempo que tenga que durar, no va a poder reabrir porque es un tema de salud pública general y no podemos darnos el lujo de que no se cumplan”, insistió el titular de Trabajo.

Añadió que “no todas las empresas o sectores van a poder operar igual hay que entender que esto vino a cambiar la vida del sector productivo”.

Algunas empresas “ya no van a poder hacer su operación normal como lo hacían, sino que tendrán que hacerlo con condiciones especiales, que tienen que ver con mamparas, con aseo de las manos para desinfectar su centro de trabajo y uso de mascarillas”, adelantó el funcionario.

Informó que “a través de los programas que tiene la Secretaría de Trabajo inyectamos alrededor de 1.401 elementos de salud, médicos generales, médicos especialistas, auxiliar de enfermería, licenciada en enfermería, técnicos en anestesia, rayos X, y todo esto que va directamente al sistema de salud para apoyar” la lucha contra esta pandemia.

Apoyo en elaboración de manual de bioseguridad

En la elaboración de manual y los protocolos de bioseguridad se ha recibido la contribución técnica y financiera de la Unión Europea, por medio del programa Euro Empleo.

Los especialistas que han colaborado pertenecen a la Asociación Hondureña de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional (ASOHMET), del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Trabajo y Ambiente (CIDSTA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, de la Maestría en Gestión de la Salud, Seguridad y Ambiente en el Trabajo de la UNAH, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Secretaría de Salud y Policía Nacional.

Además, están en proceso de construcción protocolos para farmacias, sector agrícola, industria del pan, café, azúcar, gaseosa y similares, acuicultura, avicultura, lácteos, cadena de suministros, aerolíneas, aeropuertos, puertos y aduanas, metalurgia, sector hotelero turístico.