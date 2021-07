Mañana inicia la vacunación contra el Covid-19 a personas de 40 años en el Distrito Central sin restricciones

El subsecretario de Salud, Fredy Guillén, manifestó este día que a partir de mañana se inicia la vacunación contra la Covid-19 a las personas de 40 años en el Distrito Central sin ninguna restricción.

El funcionario, detalló que en las demás regiones sanitarias del país ya se están inoculando a las personas de 38 y 39 años que padezcan de alguna enfermedad de base, para esto deben presentar una constancia médica donde se justifique que la persona sufre de alguna comorbilidad.

“Estamos avanzando con la vacunación contra la Covid-19 y diariamente se están inmunizando unos 45 mil hondureños a nivel nacional, para ello se ha contado con la participación de otros entes del estado como: Fuerzas Armadas con unos 300 efectivos que ya están siendo capacitados para que apoyen en las campañas de vacunación”.

El funcionario, detalló que además dos mil recursos de las escuelas de enfermería y estudiantes de medicina y otras carreras de salud, de sexto y séptimo año, se van a incorporar a esta campaña de vacunación y eso va a permitir ampliar la capacidad instalada.

*Tras vacunación disminuyen muertes*Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, detalló que ya se contabilizan casi 90 días donde no se registra ninguna muerte del personal de enfermería a causa de la Covid-19 desde que completó el esquema de vacunación con las dos dosis.

No obstante, hay personas que no quieren vacunarse contra el Covid-19 incluso adultos mayores con patologías de base que si les da esta enfermedad podrían convertirse en una víctima más, por lo que el llamado es para la población que si se amplían los puestos de vacunación sea responsable como ciudadano porque este no es un tema político o religioso y debe protegerse contra esta enfermedad.

Según Orellana, el tema de la vacunación de la población debe realizarse en el menor tiempo posible, sin embargo esta lucha no solo es del Gobierno y de los trabajadores, sino de los más de nueve millones de hondureños, y cada uno haciendo la parte que le corresponde porque lastimosamente hay una buena cantidad de la población que se ha relajado quizás algunos porque se aplicaron una dosis y creen que ya son inmunes al Covid-19.

Finalmente, el presidente de la ANEEAH, recomendó a la población para que continúe utilizando las medidas de bioseguridad como: la mascarilla, el lavado constante de manos con agua y jabón, utilizar alcohol gel y guardar el distanciamiento físico.