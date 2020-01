Más de 1.700 hondureños que iban en caravana han sido retornados en tres días

San Pedro Sula. Un total de 1.764 compatriotas que salieron en caravana el 15 de enero con rumbo hacia Estados Unidos fueron retornados desde Guatemala y México en los últimos tres días.

A estos se suman 81 migrantes que fueron deportados el miércoles desde los Estados Unidos en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para totalizar 1.845 retornos del 21 al 23 de enero.

Este jueves llegaron 675 compatriotas, entre los que se incluían núcleos familiares y menores no acompañados, informó la encargada de la Dirección de Protección al Migrante Hondureño, Jessica Guzmán.

Detalló que desde Tapachula (Chiapas, México) llegaron dos vuelos de la Policía Federal mexicana con 208 hondureños además, vinieron otros 416 en 13 buses de diferentes puntos de México y 51 más que decidieron retornar voluntariamente desde Guatemala.

Los retornos de personas que viajaron en caravana seguirán todo el fin de semana, por lo que la Red Consular de Honduras en Guatemala y México, así como las instituciones que conforman la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante están activadas para garantizar un retorno seguro y digno a nuestros compatriotas, indicó Guzmán.

“En coordinación con los gobiernos de Guatemala, México y los Estados Unidos estamos acompañando el retorno de los migrantes hondureños para garantizar que regresan por una ruta segura y sin exponerse nuevamente a los riesgos de la ruta migratoria”, manifestó.

Explicó que los hondureños adultos son recibidos en los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de La Lima y Omoa, mientras que los núcleos familiares y los menores no acompañados llegan al Centro de Niñez, Adolescencia y Familia, donde son recibidos por personal especializado de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

La encargada de Protección al Migrante reafirmó el compromiso del Gobierno para atender y proteger a los hondureños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, velar por la protección de sus derechos y el debido proceso.

“En ese sentido, nuestra red consular vela permanentemente por la protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas, en base a la normativa internacional, priorizando el derecho superior de los menores”, manifestó.

A la vez, Guzmán reiteró su llamado a los hondureños a no arriesgar su vida en una ruta que está destinada al fracaso, teniendo en cuenta que las leyes migratorias no permiten el paso a México o los Estados Unidos si no cuentan con la visa de cada uno de estos países.