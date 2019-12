Más de 180 Familias reciben beneficios del programa Honduras para Todos en Tela

Tela (Atlántida). Más de 180 familias en cuyo seno familiar existe al menos un pariente con discapacidad física fueron beneficiadas con sillas de rueda, bastones, colchones y andadores, entre otros apoyos técnicos del programa Honduras para Todos en el municipio de Tela (Atlántida).

“Antes solo entregábamos sillas de ruedas grandes para adultos a partir de este año iniciamos a traer sillas para niños, también andadores que se mueven conforme la necesidad del que lo utiliza. Ahora también entregamos colchones de agua o anti escaras para que descansen mejor las personas que pasan acostadas”, explicó la primera dama Ana García de Hernández.

La esposa del mandatario hondureño añadió, durante la entrega de la ayuda, que esta es la primera etapa del programa en el municipio de Tela, pero que posteriormente se incluirán a los beneficiados de Honduras para Todos en la plataforma de desarrollo social del Estado a través de Vida Mejor.

“Ustedes quedan registrados, identificados con cada una de las diferentes discapacidades, viene una segunda etapa con su carnet, que aquí se les está tramitando, después serán incluidos en el bono para discapacidad y también en el programa Vida Mejor para mejorar sus viviendas”, agregó García de Hernández.

“Queremos aprovechar a quienes tienen la habilidad de manejar un pequeño negocio, sea de costurar, bordar, hacer manualidades, que puedan hacerlo con el apoyo de capital semilla y puedan sentirse productivos nuevamente”, añadió la primera dama.

“Hace tres años me pronosticaron una terrible enfermedad, que poco a poco me ha ido quitando movilidad en mi cuerpo, principalmente en mis piernas, por ello se me hace difícil valerme por mí misma para hacer mis cosas”, dijo doña Lourdes Chacón (45).

Entre lágrimas, Lourdes dedicó unas palabras de agradecimiento al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández por impulsar iniciativas como el programa Honduras para Todos destinado a apoyar a personas con discapacidad.

“De corazón agradezco a la primera dama y al presidente Juan Orlando por acordarse de los discapacitados para nosotros esto es un alivio para poder movernos y mejorar nuestra condición. Podremos salir sin necesitar de mucha ayuda, pues con esta silla puedo moverme sola”, añadió.

“La diabetes hizo que perdiera mis piernas. Primero perdí mi pierna derecha y hace unos meses perdí mi otra pierna es una situación difícil, pero gracias al buen corazón del presidente hoy contamos con esta ayuda para poder vivir con dignidad”, dijo por su parte doña Bertha Elena Ferman (63), oriunda de La Masica (Atlántida).Al evento acompañaron a la primera dama la viceministra de desarrollo e Inclusión Social, Lissi Cano la gobernadora departamental de Atlántida, Noelmy Arzú las diputadas Abigail Ramos y Mary Morales, y el alcalde de Tela, don Roberto Molina.