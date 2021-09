Más de 28.600 casas entregadas a personas de escasos recursos

Más de 28.600 personas a nivel nacional han recibido una vivienda digna en la Administración del presidente Juan Orlando Hernández, a través del trabajo desarrollado por instituciones del Estado que llegan a las familias que no tienen un techo digno.Oscar Arnulfo Redondo Castañeda, residente de El Rosario (Comayagua), es uno de los beneficiarios de estos programas. “Yo soy uno de los afectados por las tormentas, mi casa fue dañada, pero gracias a Dios el sueño se hizo realidad he sido uno de los beneficiados y eso gracias a nuestro Gobierno”, expresó.Hernández instruyó desde el inicio de su Administración la masificación de beneficios de la plataforma Vida Mejor, entre ellos el componente vivienda para dar un techo digno para las familias en condiciones de vulnerabilidad.A través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), por ejemplo, además de las viviendas completas, las familias reciben letrinas y pilas, así como filtros y ecofogones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el aspecto sanitario y evitar las emisiones de humo que generan enfermedades respiratorias.La construcción de las viviendas no solo ha devuelto la dignidad a las familias que dejaron atrás las condiciones inhumanas en las que vivían, sino que también fueron generadas fuentes de empleos directos en el área de la construcción para más de 25.000 personas, beneficiando así a sus familias.Cabe destacar que para la edificación de las viviendas se hace uso de la mano de obra local, es decir, los habitantes de la zona que tienen experiencia en construcción trabajan en la misma.La plataforma Vida Mejor ha logrado masificar la entrega de beneficios a nivel nacional, no solo lo referente a las viviendas, sino también otros componentes como microempresas, alimento solidario, uniformes y útiles escolares y Bono Vida Mejor, entre otros.El Gobierno rectora las políticas públicas en materia social y ejecuta una serie de acciones con la finalidad de beneficiar a las familias en condiciones de vulnerabilidad, generando oportunidades de inclusión y desarrollo humano.Desde ese enfoque se encuentran testimonios como el de Ligia Hernández, de la aldea Los Planitos (Santa María, La Paz), quien manifestó que “se me cumplió el deseo de tener la casa, para mí es un orgullo tener mi casa.

Antes yo vivía en una casa de bahareque y hoy ya tengo una casa nueva, puedo vivir feliz con mis hijos”.Cabe destacar que sumados a las viviendas completas que han sido entregadas también figuran otros beneficios, entre ellos 251.000 pisos construidos para beneficiar a alrededor de 1,3 millones de personas a nivel nacional.*Escasos recursos*Los esfuerzos del Gobierno por entregar una vivienda digna a los hondureños que lo necesitan han dado sus frutos. Desde el 2019, por ejemplo, la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) realiza una ardua tarea para llegar a los más necesitados.Ya ha edificado 120 casas dignas que han sido entregadas a familias de escasos recursos. Y es que, con la plataforma, el Gobierno central ejecuta proyectos sociales que brinden una mejor calidad de vida para los hondureños.En estas 120 viviendas han sido invertidos más de 23,5 millones de lempiras, con lo que se ha logrado proveer de una casa digna para cada familia beneficiada.Los proyectos consisten en la construcción de una vivienda de material de cemento con bloques, sistema eléctrico y piso.Las casas están distribuidas en su interior por dos habitaciones, sala, baño y cocineta para que las familias puedan vivir dignamente, y la edificación tarda un periodo aproximado de 45 días.Uno de los beneficiarios de estos proyectos es Francisco Salgado, quien vivía en una casita hecha de cartón, pedazos de lámina y trapos.

Una mañana Salgado recibió una noticia: su vivienda sería construida para que él y sus nietos pudieran tener un espacio digno donde descansar y en 45 días su sueño estaba hecho realidad recibió de manos del presidente Juan Orlando Hernández las llaves de su nueva casa, en la colonia Flor N1 de Comayagüela.Salgado con emoción comentó: Yo me siento alegre porque antes vivía como quien dice como animalito y ahora con mi casita tengo una vida mejor.. Así como Salgado muchas familias más reciben estos importantes proyectos.