Más de 29 mil dosis de vacunas fueron entregadas y aplicadas en la zona occidental de Honduras

El subsecretario de estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), Carlos Pineda Fasquelle, se hizo presente en la ampliación de la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19 cooperando con la logística, gestión y comunicación a la Secretaría de Salud (SESAL), representada por la Dra. Gloria Fajardo, directora regional de dicha secretaría en el departamento de Copán.

La quinta jornada de vacunación inició en el Parque Central de Santa Rosa de Copán, donde el grupo prioritario fueron los adultos mayores de 60-70 años de edad y los que pertenecen al grupo de 50-60 años con enfermedades base y de comorbilidades.

Bajo esta dinámica, la jornada se amplió durante el fin de semana en los municipios de Cucuyagua y Florida, para aplicar la primera dosis al sector transporte, quienes se mostraron agradecidos por la atención sanitaria ante la exposición diaria del personal.

“Gracias al señor presidente porque realmente nos tomó en cuenta al sector de mototaxis, ya que corremos un riesgo porque pasamos jalando gente y tenemos prácticamente todo el tiempo esa relación al mover gente de un lado a otro.” –motorista mototaxi, Cucuyagua.

Como parte de lo que ha manifestado el presidente Juan Orlando Hernández en diferentes medios de comunicación, “los flujos son cada vez más continuos y cada vez llegamos en mayor cantidad a la población. La vacuna será continua, ya no nos detenemos”, enfatizó Hernández.

Bajo ese contexto el departamento de Copán no es la excepción, llevando más de 29 mil vacunas, que han sido distribuidas en diferentes municipios como Copán Ruinas, Cucuyagua, Florida, Corquín, La Unión, Santa Rosa de Copán, Santa Rita y La Entrada.Además, la Dra. Fajardo hizo mención sobre la entrega de vacunas en el municipio de Gracias, Lempira y en Ocotepeque, Intibucá para continuar redoblando esfuerzos que permitan la salud en la población y con ello contribuir a la reconstrucción nacional.

Es importante recalcar que, a pesar de la aplicación de las vacunas, las medidas de bioseguridad deben permanecer. “Estar vacunados es un avance, pero eso no significa que no exista el contagio.

Debemos seguir utilizando doble mascarilla, mantener la distancia, lavar nuestras manos constantemente y utilizar alcohol en gel o spray.” indicó el viceministro Pineda Fasquelle.