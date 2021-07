Más de 4.3 millones de lempiras se invierten en la construcción de dos tramos de pavimento con concreto hidráulico en Tatumbla

Más de mil 875 habitantes del municipio de Tatumbla en Francisco Morazán, se beneficiarán con la construcción de dos tramos de 524.35 metros lineales de concreto hidráulico, gracias al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.Dichas obras se dividen en dos tramos, uno para el barrio El Ciprés, en la aldea Cofradía de 240 metros lineales y otra construcción de 284.35 en la aldea Línaca, ambos en el municipio de Tatumbla.La inversión de los proyectos asciende a los 4.3 millones de lempiras, generando con las obras empleabilidad para 39 habitantes locales.Estas acciones se ejecutan gracias a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), que además de realizar proyectos de infraestructura, también devuelve la dignidad al pueblo hondureño con la instalación de pisos y techos nuevos.Cabe destacar que el gobierno central, mediante la SEDECOAS, lleva obras complementarias para mejorar la calidad de vida de los hondureños.En este mismo municipio se instalan al menos cinco techos, que ayudaran a estas familias a vivir dignamente y sin preocupación en temporada de lluvias. El ministro de la SEDECOAS, Rubén Espinoza resalta la importancia que estos tramos de pavimento conllevan, debido a la alta transitabilidad de vehículos que trasportan los productos que se cosechan en la zona.Espinoza manifiesta “ya los habitantes de Tatumbla tendrán más de 524 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico, que ayudara en estos tiempos de invierno a no caminar sobre lodo y a trasportar los productos cosechados por ellos mismos sin dificultad”.“Asimismo estamos trabajando en brindarle mejores condiciones de vida al pueblo hondureño, por lo que estamos instalando pisos y techos en las comunidades” concluyó el funcionario.Por su parte Ruth Andrade, habitante de la zona agradece al gobierno central y a su gabinete por ser tomados en cuenta y brindarles una calle digna que muchos prometían pero no cumplían.“nos sentimos contentos y agradecidos porque hoy si vemos que este sueño se cumplirá y podremos tener pavimento en nuestra calle, ya que los gobiernos anteriores prometían y nunca hicieron realidad el anhelo de ver la calle de nuestra comunidad con pavimento” dijo Andrade.De igual forma manifestó que “todos en la zona estamos agradecidos con el presidente Juan Orlando Hernández por no abandonarnos y regalarnos esta obra”.María Rodríguez beneficiaria de techo comentó “yo le doy gracias a Dios y al gobierno, esto no me lo esperaba, yo sé que ahora si mi casa va a cambiar, dejaremos en el olvido las goteras que nos caían cuando llovía”.“Estas ayudan que nos dan nos ayudan en mucho ya que no tenemos los recursos suficientes para cambiar nuestros techos, gracias por tomarnos en cuenta”.