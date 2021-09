Más de 5.000 habitantes de Choloma reciben masiva ayuda de Vida Mejor

Con el propósito de seguir ayudando a las familias de escasos recursos económicos del país, el presidente Juan Orlando Hernández realizó hoy en Choloma (Cortés) una entrega masiva de beneficios sociales del programa Vida Mejor para más de 5.000 personas de este municipio.

En la actividad, que se realizó en la aldea La Montañuela, el mandatario entregó 14 casas y muchos beneficios como pisos de cemento, techos, letrinas y Bolsas Solidarias de alimentos, entre otros.Durante la jornada, 300 familias que viven en condiciones vulnerables de la aldea La Montañuela recibieron alimento solidario esta aldea es uno de los lugares de Cortés que fueron muy afectados por las tormentas Eta y Iota.La inversión en esta ayuda asciende a 2.726,432 lempiras, de los cuales 2.596.932 lempiras se invirtieron en las 14 viviendas y 129.500 en 7 techos.Asimismo, se entregaron 115 kits escolares, cada uno conteniendo una mochila con útiles, dos uniformes de diario y uno de educación física, así como un par de zapatos.La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) a través de la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor, coordina acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en el país.El Gobierno, a través de Sedis, también ofreció una brigada médica que brindó consulta y entrega de medicamentos, así como pruebas antígeno para detección de la covid-19 y evitar la propagación de casos por el virus.Para mejorar la salud bucal de los pobladores también se ofrecieron servicios odontológicos como limpieza dental, extracciones, aplicación de flúor, obturación a niños y evaluación en general a unas 350 personas.Además, 230 adolescentes del municipio también fueron beneficiados con la Estrategia de Prevención de Embarazos en Adolescentes, a quienes se les entregaron accesorios como memorias usb, termos, audífonos, libretas, lápices y kits de seguridad, al tiempo que recibieron charlas y capacitaciones sobre prevención.Justicia socialEl presidente Hernández resaltó que los gobiernos tienen el deber de atender a las familias más necesitadas y por eso implementó la plataforma Vida Mejor que a la fecha ha beneficiado a miles de familias hondureñas.Al ver cómo ha mejorado la situación de la aldea y recordar los daños que sufrió por las tormentas, el mandatario aseveró que me alegra que este proyecto siga caminando y que esté Vida Mejor llegando a lugares donde antes no se llegaba”..Aquí estamos atendiendo y sirviendo como debe ser., dijo, y pidió a los pobladores que no olviden estos beneficios porque estos programas como Vida Mejor no existían antes y lo hicimos pensando en que ante Dios todos somos iguales..Sé que es duro lo que pasó en el Valle de Sula con las dos tormentas, Eta y Iota, y ahora la pandemia, y por eso teníamos que priorizar para atender al más necesitado., enfatizó Hernández.Aquí está el dinero del pueblo hondureño para atender al que más lo necesita., aseveró Hernández.Explicó que estas casas son de ustedes y de sus familias y me alegra que la gente sepa que vamos a construir (al cierre de esta Administración) más de 3.000 nuevas viviendas para la gente que lo ha perdido todo.Me siento aliviado, porque ahora veo casas, veo un ambiente diferente y los veo contentos., expresó.Los beneficios entregados en La Montañuela consisten en:Paquetes de Ayuda Humanitaria•1 Cama matrimonial•1 Cama unipersonal•1 Filtro de agua•1 Estufa de gas•1 Tanque de gas•1 Balde para basura•1 Tetera de aluminio•1 Cucharón de aluminio•5 Platos secos•5 Platos hondos•5 Tazas•5 Vasos

Artículos para bebé:•3 Biberones•1 Paquete de pañales•1 Paquete de toallas húmedas•1 Bote de vaselina•1 Caja de maicena•1 Limpia-pepe

Artículos de higiene personal y del hogar:•4 Rollos de papel higiénico•1 Paquete de toallas sanitarias•2 Pastas dentales de 75 Ml•5 Cepillos dentales (2 de adultos y 3 de niños)•3 Jabones de baño•5 Mascarillas•1 Gel de manos•1 Trapeador y escoba•2 Pastes•1 Paquete de bolsas para basura•1 Bote de cloro y 1 jabón de lavar platos•2 Libras de detergente

