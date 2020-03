Más de 7 millones de usuarios de Tigo y Claro tendrán servicios gratuitos a partir del lunes

El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy que a partir del próximo lunes las empresas de telefonía móvil Tigo y Claro van a permitir que durante un período de 30 días los más de siete millones de usuarios tengan servicios de manera gratuita.

“El valor que tiene este aporte es significativo. Por eso quiero aprovechar el momento para decirle a todos los demás empresarios: este es el momento de mostrar su solidaridad con sus trabajadores con el pueblo hondureño que les permite crecer y mantener su empresa fuerte, vibrante. Este es el momento de apoyar al pueblo hondureño a los que más necesitan”, destacó.

A continuación se adjunta el mensaje del presidente Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión, en compañía de los gerentes de Tigo, Antonio Tavel Otero, y de Claro, Froylán Ayón.-Pueblo hondureñoLa conectividad es crucial para la comunicación en el momento que estamos viviendo en Honduras y en el mundo.Durante estos últimos días en los que el país ha estado en sus casas para prevenir contagios, las telecomunicaciones han jugado un rol importantísimo.Gracias a las redes de telecomunicaciones que nos mantienen siempre conectados hemos mantenido a la población informada acerca de las medidas de prevención que debemos tomar contra el COVID19 así como de los avances del virus y los esfuerzos que como gobierno hemos estado realizando.Nuestros hospitales, centros de salud y servicios de emergencia han podido estar conectados las empresas hondureñas han podido seguir operando incluso, hemos brindado a la población más formas para recibir los bienes que necesitan a través de compras en línea.Todo esto ha sido posible gracias a las telecomunicaciones.Las empresas de telecomunicaciones, Tigo y Claro, han dicho presente desde el inicio de esta crisis para difundir información oficial que mantenga a los hondureños actualizados para colaborar con la prevención y contención del COVID-19.Hemos visto en estas dos empresas una respuesta al llamado que hemos venido haciendo para todo el pueblo hondureño: SOLIDARIDAD.Hoy me permito dar un mensaje que hemos concertado con ellos para que todo el pueblo hondureño los conozca. Las nuevas acciones que las empresas de telecomunicaciones, Tigo y Claro, diciendo presente han tomado para asegurar que todos los hondureños se mantengan conectados durante estos momentos críticos.A partir del día lunes TIGO y CLARO van a permitir que, durante un periodo de 30 días, los más de 7 millones de usuarios DE MANERA GRATUITA, es decir, aunque no tenga saldo, no importa su condición van a tener acceso a navegar en aquellas plataformas habilitadas por el Gobierno, por otras entidades que estamos concertando para que estén informados sobre la evolución del COVID-19 y para que usted puedas hacer las consultas del caso esto a nivel de todo el país. Con excepciones del Gobierno y las acciones de OPS entre otros.Por ejemplo, ya la plataformawww.covid19honduras.org, búsquenla, entérese. Luego vendrán otras plataformas en los próximos días.Pero en qué consiste también este apoyo de Tigo y Claro: estos más de 7 millones de usuarios van a poder enviar sin ningún costo 50 mensajitos diarios dentro de su red de manera gratuita. Y van a poder Hacer llamadas durante 5 minutos a cualquier número de su red diariamente de manera gratuita.Gracias Tigo y Claro, por su proyección y el gran apoyo que están dando a los hondureños, en este momento de crisis. Su apoyo es fundamental y valioso.Estábamos conversando que con estas nuevas plataformas podemos llegar al punto en el que usted ingrese coloque los síntomas y la plataforma la va a ir diciendo cuál es su estado, si usted debería de ir a un centro de salud. Si usted debería de quedarse aislado y si mañana evoluciona también agrega esa información y eso permite que usted pueda estar más tranquilo y tomar la decisión que se deba de tomar o un mensaje generalizado a todo el país o segmentado por ciudad de cuál debe de ser su comportamiento o accionar.Es de suma importancia, en estos momentos de crisis, que las empresas de telecomunicaciones, nos garanticen la continuidad del servicio, para ello, las autoridades a nivel nacional, y las municipalidades, deben permitir el acceso a los técnicos, para puedan realizar su trabajo, y poder garantizar, que estaremos comunicados.Gracias a todos y cada uno de los técnicos de Tigo y Claro, quienes no pueden estar en sus casas en estos momentos y están trabajando sin parar para brindarle este servicio al pueblo hondureño, eso se llama solidaridad.Al igual que todas las personas que nos prestan servicios esenciales en estos momentos, como los médicos, enfermeras, proveedores de alimentos, servicios básicos como agua y luz, autoridades policiales, las empresas de telecomunicaciones juegan un papel vital, y están tomando todas las precauciones sanitarias para poder hacer su trabajo, de manera eficiente y siguiendo las instrucciones de las autoridades. Lo reitero, el momento que vivimos en el país, requiere de la SOLIDARIDAD de TODOS.Reitero mi agradecimiento a TIGO Y CLARO por decir presente para mantener a los hondureños conectados en todo momento.El valor que tiene este aporte es significativo por eso quiero aprovechar el momento para decirle a todos los demás empresarios este es el momento de mostrar su solidaridad con sus trabajadores con el pueblo hondureño que les permite crecer y mantener su empresa fuerte, vibrante. Este es el momento de apoyar al pueblo hondureño a los que más necesitan.Saludos a todos y le pido al Señor que bendiga a Honduras.