Más de 900 mil personas recibieron ya la primera vacuna contra el COVID-19

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, informó que hasta el momento más de 900 mil personas han recibido ya la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19. La quinta campaña de vacunación a nivel nacional es desarrollada por la Secretaría de Salud en favor de diferentes segmentos poblaciones como adultos entre 50 y 59 años de edad, taxistas, personas con enfermedades de base, discapacitados y sectores turísticos, entre otros.Recientemente, Honduras recibió 1.5 millones de vacunas Moderna donadas por Estados Unidos a través del mecanismo Covax y unas 59,670 de vacunas, de las 4.4 millones compradas a la farmacéutica Pfizer, las que ya están siendo administradas a los hondureños. En total, el país ha recibido más de 2.6 millones de vacunas. El funcionario señaló que “se ha ido avanzando gradualmente en el proceso de vacunación, en la Secretaría de Salud hemos inmunizado con la primera dosis a unas 900 mil personas”.*Regiones*“En algunas regiones del país como Valle, Olancho y Choluteca se está avanzando con la segunda dosis de AstraZeneca y hoy continuará en el Distrito Central (DC) y en San Pedro Sula”, afirmó.“Unas 180 mil personas que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca en mayo, estos primeros días de julio, estarán cumpliendo ocho semanas por lo que ya pueden ser inmunizados con la segunda dosis”, sostuvo.“La vacuna Moderna ha quedado guardada para aplicar la segunda dosis en un término no mayor de 28 días a las que recibieron la primera”, afirmó. “Hoy estamos vacunando a las personas mayores de 50 años con alguna enfermedad base y en las próximas semanas con los nuevos lotes de vacunas que nos lleguen bajaríamos el rango de edad a menores de 50 años”, según Guillén.Por otra parte, advirtió que “en el Distrito Central (DC) no será cerrado ningún centro de triaje, porque sabemos que el epicentro de la pandemia es Tegucigalpa”.“Más bien, se tratará de fortalecer los triajes y ampliar la capacidad instalada dentro de ellos, con más contratación de recursos médicos y enfermeras”, finalizó.*Dato*

Turismo:*Roatán recibe hoy el primer crucero tras 15 meses de pandemia*• Es un paso positivo para la isla, reconoce Ronnie McNab*Tegucigalpa, 6 de julio.* Después de 15 meses de no tener ingresos frescos a causa de la pandemia, hoy Roatán, Islas de la Bahía, recibió el primer crucero con más de 2,000 cruceristas a bordo.Luego, que la Secretaría de Salud procedió a vacunar contra el COVID-19 a todo el sector turístico, como empleados de hoteles, restaurantes y agencias de viajes de Islas de la Bahía, Roatán se declaró lista para recibir a los cruceros y demás turistas nacionales y extranjeros.En ese sentido, el diputado liberal, Ronnie McNab, dijo que “estamos muy contentos aquí pues estamos recibiendo el primer crucero este día, después de 15 meses de inactividad, en el marco de un pilotaje que estamos haciendo con las empresas navieras con el objetivo de reactivar la economía en este departamento insular”.“Por los momentos todo va muy bien, las personas que vienen a bordo ya están vacunadas, únicamente un pequeño porcentaje de ellos no ha sido inmunizado, pero se va a mantener en una burbuja y no se mezclará con la población de la isla”, dijo. *Forma*“Además, aquí en la isla hemos estado trabajando con el programa de vacunación y yo creo que nos hemos ido preparando en la mejor forma que hemos podido para este día”, afirmó.“Creemos que este será un paso positivo para la reactivación de la industria del turismo que es muy importante para la vida económica de la isla”, según el parlamentario.Calculó que “cada uno de estos barcos deja por lo menos medio millón de dólares en derrama económica, lo que es importante para esta población, la verdad es que nos han hecho mucha falta estos recursos”.“Todo el turismo está muy activo a nivel nacional, como el buceo, sol y playa, pero estábamos esperando este pilotaje con el cual vamos en una buena dirección”, agregó.“Durante este mes de julio unos cuatro cruceros llegarán a Roatán con lo que poco a poco la isla volverá a retomar sus actividades navieras aun en medio de la pandemia”, concluyó.*Dato*

• Medio millón de dólares deja cada crucero que llega a Islas de la Bahía

Mario Alas*Los padres de familia juegan un papel importante en la educación de la niñez*++ El 30 por ciento de las escuelas rurales a nivel nacional están en clases semipresenciales por presión de los padres de familia, dice*Tegucigalpa, 6 de julio* . El miembro del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, manifestó que los padres de familia juegan un papel importante en la educación de la niñez hondureña.Desde hace casi año y medio se suspendieron las clases presenciales, los estudiantes de todos los niveles están recibiendo el pan del saber de manera virtual.Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguran que la virtualidad nunca remplazará a la presencialidad, por eso es que han solicitado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) que les den luz verde para comenzar con pilotajes de clases semipresenciales.“La educación es un tema de país, no solo del ministro o de los docentes, los padres de familia tienen que hacer la fuerza, participar activamente para lograr en lo que han hecho en el 30 por ciento de las escuelas rurales del país que tienen sus escuelas abiertas desde febrero”, manifestó.“Los niños en estas escuelas están asistiendo de manera semipresencial, sin la autorización de Sinager, sin los trámites burocráticos que les pidieron, las han ido abriendo porque los padres de familia han presionado para que abran las escuelas”, aseguró.Mencionó que “ese es un ejemplo de que la educación en el país tiene que ser tomada como un asunto de toda la sociedad”.“La educación no solo es para ver si hacen los exámenes o no, los principales objetivos de la educación es educar al ciudadano, hay que formarlo, luego formar al hombre que se va a incorporar al trabajo”, concluyó.*Dato*#8212 La Secretaría de Educación está a la espera de la respuesta del Sinager para comenzar con el pilotaje