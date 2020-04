Material de bioseguridad desaparece entre turnos del IHSS de San Pedro Sula

El director médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de San Pedro Sula, Omar Jananía, denunció hoy el extravío de material de bioseguridad destinado al personal médico que atiende a pacientes con Covid-19.

Inicialmente, reconoció que hemos tenido 12 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos y desafortunadamente hemos perdido cinco, ¿cree que me he tardado en entregar los insumos de protección?.

A lo anterior añadió podemos darle vuelta a la página porque nosotros empezamos a conseguir insumos desde febrero, lo único que definimos las áreas de riesgo..

En ese sentido, lamentó que evidentemente hemos tenido algunas dificultades, supuestamente se entrega el equipo completo pero cuando llega el siguiente turno, ya falta por ejemplo: ¿qué es lo más común que se puede extraviar?: las mascarillas N95..

Realmente es penoso, a quien perjudica es al que viene al nuevo turno, cuando viene no la encuentran y a las 10 de la noche hay que andar corriendo para buscar la máscara y podérsela dar., calificó.

Jananía detalló que en la sala Covid-19, ayer se repusieron siete filtros completos, o sea, doble filtros, que serían 14 filtros de siete máscaras que se desaparecieron en el filtro P100..

Igualmente, dijo no tenía el dato exacto de la pérdida de equipo de bioseguridad en las otras áreas pero en emergencia es donde más hay registro de extravío.

El gobierno ha hecho grandes esfuerzos para adquirir el material de bioseguridad ya que está escaso a nivel internacional.

Sin embargo, las titular de Salud anunció hoy que en esta semana se entregará un nuevo lote de equipo de bioseguridad a la red hospitalaria.

*Dato*

▪︎Honduras registra 397 casos de Covid-19, de estos 268 son en Cortés.