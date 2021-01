Mauricio Guevara: Sacaremos reserva de 100 mil quintales de frijol para combatir especulación

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Mauricio Guevara, advirtió que empezaremos a sacar la reserva estratégica de 100 mil quintales de frijol para combatir la especulación. Productores denunciaron que algunos intermediarios han pretendido aumentar el precio del grano alegando una escasez de frijol que en realidad no existe.Mientras tanto, autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) revelaron recientemente que cuentan con una reserva estratégica de 180 mil quintales de granos, 100 mil quintales de ellos son de frijol y 80 mil quintales de maízEn ese sentido, el funcionario dijo que “debido a las tormentas Iota y Eta se perdió un millón de quintales de frijol, pero hay que recordar que la cosecha de primera no se perdió en su totalidad, pues logramos rescatar 1.2 millones de quintales del grano”“Más bien nosotros estábamos muy preocupados, porque íbamos a tener un sobreexcedente sumamente alto y eso bajaría demasiado el precio del frijol afectando con ello al productor nacional”, sostuvo.*Postrera*Refirió que “en cuanto al tema de siembra de postrera tardía ya todo está repartido y sembrado y se estima la cosecha de alrededor de un millón de quintales”.“Para nosotros la proyección de cosecha total es de 2.2 millones de quintales de frijol y en un año, el pueblo hondureño consume 2.3 millones de quintales del grano a nivel nacional”, agregó. Advirtió que “si hay un problema con este tema ya tenemos pláticas con autoridades de Nicaragua desde que comenzaron las tormentas tropicales pues ellas están listas para sembrar alrededor de 5 millones de quintales de frijol y con el mayor gusto ellos están dispuestos a enviar el grano que se requiera”.Reconoció que “el tema es muy complicado, pues el frijol es el grano más sensible en el país, por su parte, la gente inescrupulosa como siempre no se toca los hígados para afectar al pueblo hondureño y jugar con este tema de alzas repentinas del grano”.“Vamos a tener que tomar medidas en el asunto, vamos a ubicar los mercados donde están estas alzas de precios y vamos a empezar a sacar la reserva estratégica de 100 mil quintales de frijol a fin de estabilizar los precios y combatir la especulación”, sentenció el funcionario.*Dato*

