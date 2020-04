Mauricio Oliva: “CN sesionará este jueves para aprobar medidas fiscales y salvar los empleos de los hondureños”

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, comunicó que se sesionará este jueves 2 de abril en el Hemiciclo Legislativo para aprobar medidas fiscales que van encaminadas a salvar puestos de trabajo debido a la situación que está atravesando el país a raíz del Coronavirus, además legislar para sesionar de manera virtual con cada uno de los diputados.

El titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, explicó que “Las empresas que recibirán beneficios en pago de impuesto sobre la renta o en desembolso de impuesto sobre venta, van condicionados a que NO despidan a sus empleados”.

Otra de las medidas que se aprobarán, es la de crear un beneficio de los afectados por la crisis del Covid-19 y se buscará bajar el precio de la factura de la energía y obligar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que compre al generador que venda la energía al precio más bajo.

Oliva recordó que es médico y explicó que “tengo un hijo anestesiólogo, una nuera que está en contacto directo pacientes, sé la importancia dotarlos de bioseguridad en medio de esta crisis, hay que buscar soluciones, es un fenómeno que ha creado escasez de insumos en todo el planeta”.

Otra de las medidas que vamos a discutir – continuó diciendo – es la reducción del encaje legal para bajar las tasas de interés, sobre todo para micro y pequeños empresarios. Para que tengan recursos frente a esta crisis, que no cierren operaciones y mantengan sus empleados.

Para Oliva, bajando el encaje legal de 10 puntos en dólares y cinco puntos en lempiras, es una ayuda enorme para que el Banco Central de Honduras suelte recursos a la economía, para que los bancos bajen su tasa de interés y el pueblo pueda tener acceso a recursos más blandos para dinamizar la economía.

Coronavirus:

Estamos en un proceso de aprendizaje de la enfermedad:

1. Aprendimos que los países que atendieron primero las medidas de prevención tienen menos casos.

2. El autoaislamiento es la mejor forma de prevención.

3. Los países con cultura de uso de mascarillas son los menos afectados.

“Me parte el alma ver a colegas llorar de desesperación por la falta de medidas de bioseguridad, no debemos dejar que el espíritu de nuestros médicos decaiga, son tiempos difíciles y hay que ser más solidarios que nunca, el ejecutivo ya está resolviendo este problema”, apuntó Oliva.

La mejor solución es el autoaislamiento, “Tengo tres semanas de no ver a mis hijos, ni a mis nietos, es difícil para todos pero hay que hacerle frente, estamos viviendo momentos históricos, ya habrá tiempo de reencontrarnos con nuestros familiares y volver a abrazarlos”, concluyó.