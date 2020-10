Mauricio Oliva: Cuando dije que llegaría la hora del sur ¡Llegó la hora del sur! ahora viene la hora de Honduras#8221

En los municipios de Caridad, Goascoran y Nacaome, ha iniciado la ruta de de llevar a Mauricio Oliva hacia la presidencia de la República, un gobierno, que según manifestó el propio líder de Juntos Podemos, “será de la mano de la juventud”

“Yo seré presidente de la República y lo haré de la mano de ustedes nacionalistas, de la mano de la juventud, y esto no es poesía, no es cliché, porque allá en la presidencia del Congreso Nacional tengo como mi mano derecha a un Joven Nacionalista como Tommy Zambrano”, dijo Oliva.

Por eso -agregó- yo invito a los jóvenes a participe en Política, adecentar la política, a contribuir con su entusiasmo, a contribuir con ese derecho que tienen de cuestionarlo todo.

Según Oliva , Los jóvenes no deben renunciar a su rebeldía, no deben de renunciar a su entusiasmo, por eso les hizo un llamado para que en Mauricio Oliva tengan un amigo y en Juntos Podemos tengan un hogar.

Vamos a ganar las próximas elecciones

El líder nacionalista afirmó que ganará las próximas elecciones, porque ha llegado a ea contienda electoral a ganarla.

“Vamos a ganar porque tenemos la mejor propuesta, porque tenemos los mejores candidatos, por eso, yo los invito a que vayamos a las urnas con alegria, que vayamos a las urnas a reventarlas con votos azules”.