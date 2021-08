Mauricio Oliva: “Nuestro propósito es darle un proceso electoral tranquilo y transparente a la nación”

• Han sido años de polarización política, debemos de hacer un esfuerzo importante para restablecer puentes de confianza y puntos de convergencia política.

• “Las ZEDES es un tema sensible (…) pero es ley de la República”

• “No tenemos los márgenes de seguridad confiables para tener sesiones presenciales”.

• No está dentro de mi agenda volver a ser diputado. Le agradezco a mi partido todos los espacios que me ha brindado.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, habló este lunes sobe distintos temas de interés nacional, comenzando por la esperada aprobación del presupuesto para la tecnología que necesitará el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones. También se manifestó acerca de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y sobre si es tiempo de regresar a sesiones presenciales.

Para el dos veces presidente del Congreso Nacional, desde este Poder del Estado se ha trabajado arduamente en llegar a los consensos necesarios para darle al país elecciones confiables y transparentes.

“Después de largas platicas tuvimos que llamar a los partidos políticos para reflexionar sobre lo importante que era para el país el darle certidumbre, tranquilidad y sobre todo que el CNE tuviesen las herramientas necesarias para llevar un proceso electoral lo más ideal posible y para eso necesitaba la implementación de un presupuesto acorde con la realidad nacional”, dijo.

Mauricio Oliva quiso dejar claro que el sistema de Transmisión De Resultados Electorales Preliminares (TREP), “no es nada más que eso, nunca ha sido ni será vinculante en la decisión final pero la ley electoral dice que el resultado final se da hasta que se cuente las ultimas de las actas”.

ZEDES

Sobre el de las ZEDE, el ex presidenciable manifestó se debe partir de una realidad: Son ley de la Republica desde el 2013, han tenido dos recursos de inconstitucionalidad que sos salas los han declarado sin efectos.

“Es justo reconocer que es un tema sensible, entonces quienes lo critican y debe derogarse, la constitución predica cuales son los mecanismos para hacerlo”, manifestó Oliva.

Tengo entendido que hay iniciativas ciudadanas, entonces este mecanismo debe de reunir las firmas las cuales son verificadas y se introduce como un proyecto de decreto el cual es considerado a una comisión y se pone a votación, necesitaría mayoría calificada y ser ratificada en la siguiente legislatura –agregó.

Sesiones presenciales

A Mauricio Oliva se le consultó sobre el momento en que se deberá de regresar a sesiones presenciales al hemiciclo del Congreso Nacional, a lo que fue enfático al recordar que por medio de las sesiones virtuales se han aprobado importantes temas de interés.

“Hemos perdido compañeros diputados por Covid -19, muchos empleados también. Abrir el CN a sesiones sería un riesgo enorme, porque es un recinto cerrado, con 128 personas, sus asistentes, empleados del CN y los periodistas”, analizó con pesar el presidente del Congreso Nacional.

No tenemos los márgenes de seguridad confiables para tener sesiones presenciales –adicionó.

Vida política

Sobre qué papel jugara en la vida política del país tras las elecciones internas y generales, Mauricio Oliva fue sincero y recordó que “Yo reconocí mi derrota de manera temprana, era justo darle tranquilidad a mi partido y al país, siempre tratado de dar un mensaje de unidad. Los nacionalistas decidieron que fuera Nasry Asfura el candidato y yo soy un obrero más de mi partido”

Yo sigo con la misma mentalidad de apoya al candidato de mi partido –agregó- me reuní con él para felicitarlo y ofrecerle mi colaboración incondicional, yo no he pedido nada a cambio.

No integraría las planillas a diputado de mi departamento porque hay que respetar el mandato del pueblo y con eso no se puede negociar. Mis años en el Congreso Nacional son más que suficientes- finalizo.