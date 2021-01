Mauricio Oliva tras visitar El Paraíso, Olancho y Choluteca asegura que arrasará en elecciones internas

En el inicio de la campaña electroal previo a las elecciones internas del 14 de marzo, el líder del movimiento Juntos Podemos visitó los departamentos de El Paraíso, Olancho y Choluteca en donde reafirmó su optimismo en ganar con contundencia las próximas contiendas electorales.

Con ustedes, la base cachureca, vamos hacer del próximo 14 de marzo un entrenamiento porque yo le apunto a las generales, no vine a participar vine a ganar.

El presidenciable es asegura que pese al optimismo, está claro que todo se definirá el día de las elecciones con la majestad de las urnas.

“En mi dilatada carrera política donde he tenido como maestros a don Celin Discua, las elecciones se ganan el día de las elecciones, no corrernos hasta el último voto y hasta elaborar la última acta que es donde se refleja la voluntad sagrada de las urnas”, comentó

*La responsabilidad de llevar las riendas del país*

En sus mensajes, Oliva advirtió que una vez ganada la candidatura, lo principal que se ganará, será el privilegio de guiar al país.

De igual forma, el presidenciable reafirmó su compromiso por iniciar una profunda transformación en salud, educación y empleo,

“El pueblo hondureño debe de ser primero como primero debe de ser fortalecer la primera línea de ataque en salud debemos acortar la brecha escolar con tecnología, solo el año pasado más de 1 millón de niños perdieron clases”, reflexionó.

Oliva, con toda certeza indicó que Honduras tendrá de mi el mejor esfuerzo y una mente abierta para escuchar al pueblo y asumir el liderazgo de la nación..

*Apoyo para los 298 precandidatos a alcaldes y diputados*

Mauricio Oliva pidió el apoyo para los precandidatos a alcaldes de cada municipio y a los diputados para que desde el Congreso Nacional le ayuden a lograr la transformación de Honduras.

“Yo necesito un Congreso léal al presidente de la República, desde allí hemos respetado a la oposición pero también hemos construido muchas leyes de beneficio para el país” señaló

Porque yo no voy a incendiar al país, ya hemos peleado mucho, vamos a construir consensos favorables para el país.

Pero para lograr dicha transformación –dijo Oliva- necesitaré a toda la estructura del Partido Nacional “los quiero a mi lado para realizar esas profundas transformaciones económicas, por eso mi preocupación los 365 días del año será que exista más y más empleo de manera justa”.