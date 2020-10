Mauricio Oliva: “Yo no soy de los que promovieron los empresarios, por eso di un paso al frente y le dije a mi partido presente”

El líder del Movimiento Juntos Podemos, Mauricio Oliva, este sábado se trasladó hasta El Progreso, Yoro para conversar con los nacionalistas de esa zona y así construir la cuarta victoria consecutiva del Partido Nacional.

En inicio Oliva expresó que yo no soy de los que entré por la puerta de arriba, yo no soy de los que promovieron los empresarios y los banqueros, por eso di un paso al frente y le dije a mi partido presente para convertirme en el próximo presidente de Honduras”.

Oliva, a los cachurecos de El Progreso, Yoro les prometió devolver la dignidad al Partido Nacional y al pueblo hodnureño.Soy un fiel creyente de las elecciones internas, no podemos seguir imponiendo candidatos, en Juntos Podemos todos se han ido ganando sus espacios -, dijo el precandidato a la presidencial.

El líder nacionalista indicó que “Honduras pasa por una situación difícil, tenemos crisis económica, crisis en el sector salud y crisis energética, es necesario construir muchos pactos y consensos, pero tenemos la energía y visión para lograrlo juntos”.

Por tal razón, exhortó a los nacionalista de El Progreso para que asistan a las a las urnas a reventarlas con votos azules.

Oliva durante el conversatorio, fue acompañado por líderes como: Tomás Zambrano, César Pinto, Oscar Nájera, Raúl Cárcamo, precandidato a alcalde de El Progreso Marco Tulio Gámez, coordinador departamental de Yoro entre otros.