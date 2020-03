Mayoría de pacientes con Covid-19 está en estado estable

El portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), Francis Contreras, explicó hoy que afortunadamente la mayoría de los 30 casos de coronavirus (Covid-19) están estables de salud.

En primer lugar, lo que no queremos es seguir con la transmisibilidad del virus, creemos que el número de pacientes específicos ningún país del mundo lo puede determinar con exactitud., respondió el galeno al ser consultado sobre la cantidad de ventiladores mecánicos con los que cuenta el sistema sanitario.

Añadió que en lo que nos tenemos que enfocar es no tener más pacientes en este momento tenemos 30 casos positivos y afortunadamente la mayoría está en condiciones estables, lo que tenemos que cuidar es que los pacientes no se vayan a agravar..

El gobierno realizó la compra de 140 ventiladores mecánicos como parte de la atención a la emergencia nacional por el coronavirus, los que serán instalados en los diferentes centros asistenciales adecuados para la atención de estos pacientes.

En cuanto al equipo, no nos olvidemos que nuestra población no solo va a padecer de Covid-19, también existen otras patologías, sabemos que parte del equipo que ha ingresado al país es para la atención de pacientes a nivel intermedio., expuso.

Según el galeno, para los pacientes que puedan ingresar a una unidad de cuidados intensivos también se están haciendo los esfuerzos permanentes, entre ellos solicitando ayuda con países amigos.

Le decimos a todos los colegas que han formado parte de los grupo de intensivistas y especialistas para que nos ayuden para ver cómo podemos adquirir más equipo y poder preparanos., dijo.

Agregó que en este momento no tenemos pacientes positivos por Covid-19 que requieran este equipo pero eventualmente lo necesitarán y tenemos que prepararnos, tenemos algunos días de ventaja para poder provisionar y equipar mejor y poder atender a más pacientes..

Igualmente el vocero de Sinager comentó unos 300 ventiladores mecánicos se están reacondicionando para ponerlos en función en varios hospitales, lo cual aumentará la capacidad de respuesta en caso de tener pacientes delicados por coronavirus.

En ese contexto, aseguró que hay personal biomédico que está trabajando para reacondicionar estos ventiladores, incluso se ha conocido que en otros países se han ingeniado con dispositivos para utilizar un ventilador en más de un paciente.

Vamos a echar manos de todas estas tecnologías para poder atender a más de un paciente con un ventilador., aseveró.

Dato

-El gobierno ha presupuestado más de 640 millones de lempiras para la atención de esta emergencia.