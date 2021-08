Ministra de Salud, Alba Flores: La población hondureña debe continuar cuidándose aunque esté vacunada contra la Covid-19

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó este día que la población hondureña debe continuar con las medidas de bioseguridad, aunque estén vacunados contra la Covid-19 y de esta forma evitar complicaciones por la enfermedad.

“Nosotros estamos trabajando muy fuerte para vacunar a un buen porcentaje de la población, pero tenemos una amenaza latente que son las manifestaciones políticas ahí hay una mezcla de sentimientos entonces la gente se abraza, se quita la mascarilla y se olvida que el virus está alrededor y eso nos puede traer una consecuencia muy grave en el país”, expresó Flores.

“Estamos bien preocupados que puede suceder de aquí al mes de diciembre, a pesar de que estamos trabajando con el tema de la vacuna para lograr inmunizar a una buena parte de la población, no se sigan las medidas, pues las personas vacunadas no están exentas de contraer el virus ni de transmitirlo por lo que deben continuar cuidándose”, acotó la titular de Salud.

Asimismo, la funcionaria, detalló que hay personas que tienen varias enfermedades de base y aunque tengan la vacuna si no utilizan las medidas de bioseguridad de forma correcta, pueden llegar a hospitalizarse e incluso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), como ha sido el caso de algunos trabajadores de Salud que ya inoculados fallecieron a causa de esta enfermedad.

La funcionaria, explicó que el personal de Salud incluso ha llegado tardíamente a los hospitales para ser tratados por esta enfermedad y llegan en un estado bastante crítico donde pese a los esfuerzos que se hacen para salvar sus vidas en algunos casos esto no ha sido posible ya que el virus les ha dañado los pulmones.

En la actualidad los hospitales y los centros de triaje llenos de pacientes con la enfermedad, hay una estadística alta de fallecimientos por la Covid-19, por lo que la población hondureña debe continuar cuidándose.

*Cobertura*De igual forma, enunció que se está llegando casi al 30 por ciento de la población hondureña vacunada, y se ha visto el interés de la ciudadanía en aplicarse la vacuna contra la Covid-19, además hay una cantidad de población infantil bastante grande que va a ser inmunizada para que regresen a clases.

Flores hizo un llamado a la ciudadanía para que mientras en el país se tenga la vacuna contra la Covid-19 , hay que aplicársela no importa de la farmacéutica que sea, ya que todos estos inoculantes son buenos y se han elaborado en base a estudios y existe evidencia científica que contribuyen a atenuar la enfermedad.

*Llegada de las vacunas Sputnik V* La funcionaria, detalló que hoy si se tiene la certeza de la llegada de las vacunas Sputnik V al país porque mañana sale el vuelo desde Rusia, por lo que ya se hizo el trámite, el procedimiento administrativo, para el ordenamiento del transporte y para coordinar con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y con Aduanas el ingreso del biológico al país.

“El domingo está llegando al país y se está apresurando para que esta vacuna sea aplicada lo más pronto posible, probablemente en los días de esta semana me está llegando la notificación de cuando llegan las otras 20 mil que según la reunión sostenida ayer, el compromiso es que también estarían ingresando a finales de la próxima semana para completar el esquema de las 40 mil personas que se aplicaron este inoculante”, manifestó Flores.

Detalló, que se firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversiones, donde se establecen los compromisos y que la falla en la entrega del segundo componente de la vacuna se dio para todos los países no solo a Honduras.No obstante, Honduras va a ser beneficiado con el envío del segundo componente de la vacuna completo, en el caso de Guatemala donde aplicaron una buena cantidad del primer componente, no les ha llegado el segundo componente.

También, con este contrato suscrito se logró negociar que los pagos serían contra entrega de las vacunas, no sucedió lo mismo con otros países que pagaron por adelantado, y estas 40 mil dosis del componente dos van a ser pagadas una vez que sean recibidas.

*Cruces de vacunas*Por otra parte, se había hablado con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para el cruce de vacunas, pero como este es un estudio bastante formal se debe cumplir con los protocolos que establece la Secretaría de Salud.

Según Flores, todavía el lunes recién pasado hacía falta alguna documentación que debían presentar y también algunos insumos que no se habían previsto por lo que ellos se comprometieron a enviar esa información, ya que con estos ensayos hay que tener cuidado porque se involucran personas y este será un estudio bastante importante para los hondureños porque se tendrá evidencia científica que servirá para tomar decisiones.

Además, el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI) ha estado en constante comunicación con estos países donde se han llevado a cabo estos ensayos clínicos de las combinaciones de la vacuna Sputnik V con otros biológicos.

Y por eso fue autorizado este estudio de la UNAH por la Secretaría de Salud porque ya se tiene evidencia científica del cruce de la Sputnik V con las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca.