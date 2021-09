“Nadie está cerrando Toncontín, pero oponerse a Palmerola es oponerse al desarrollo de Honduras#8221, afirma el gobernante

En el marco de la inauguración de la Casa de la Cultura de Siguatepeque, el presidente Juan Orlando Hernández anunció este jueves que la aerolínea Aeroméxico operará en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado en Comayagua.

El lunes viene la tercera línea aérea de bajo costo y va a anunciar que va a operar desde Palmerola y es Aeroméxico., adelantó Hernández durante la inauguración de la Casa de la Cultura.

A pocos meses de que sea inaugurado, el aeropuerto de Palmerola ya atrae el interés de las grandes aerolíneas del mundo, como Aeroméxico, que nos dice: ‘Cuenten con nosotros, no les vamos a fallar’. Los hondureños les respondemos: ‘Ustedes también cuenten con nosotros’”, escribió el presidente Hernández en sus redes sociales de Facebook y Twitter.

Hernández afirmó que se cuenta con las aerolíneas Aeroméxico, Spirit, Volaris y otra más que no la puedo decir todavía eso va a poner una presión de competencia, y la gente que antes no podía viajar porque costaba mucho, ahora lo va a poder hacer..

El gobernante aseguró durante el evento que el Aeropuerto Internacional Toncontín no se va a cerrar: Nadie está cerrando Toncontín, pero oponerse a Palmerola es oponerse al desarrollo de Honduras..

No queremos que Palmerola sea un simple aeropuerto. Queremos que sea la primera pieza de un conglomerado de otras actividades para convertirse en una ciudad aeropuerto., indicó Hernández.

Con el proyecto de Palmerola, que es iniciativa del mandatario, Honduras se pone a la vanguardia en conectividad aérea, lo que vendrá a generar un impulso económico no solo en Comayagua, sino en todo el país y la región.

Además, con Palmerola se detonará la industria del turismo, transporte público, renta de vehículos y artesanías, entre otros rubros del país

A todos ustedes los espero el 15 de octubre en Palmerola y vamos a ser el país más competitivo en materia de precios de boletos aéreos y eso va a poner a Honduras a jugar en las grandes ligas del mundo., puntualizó Hernández en Siguatepeque.