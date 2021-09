Niños mayores de 12 años abarrotan puesto de vacunación en central de buses de SPS

Gran cantidad de niños mayores de 12 años abarrotaron este martes la central de buses de San Pedro Sula para vacunarse contra la covid-19 aprovechando las jornadas de inmunización que realiza el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a través de la Secretaría de Salud.

El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, catalogó como un éxito rotundo la actividad, ya que en su mayoría los vacunados en la Gran Central Metropolitana fueron menores de 12 años, además de otros ciudadanos que transitan por dicha terminal terrestre.

Estamos muy contentos con esta brigada que se ha desarrollado aquí en la Gran Terminal de buses de San Pedro Sula., manifestó Cosenza.

Con estas brigadas móviles, estamos dando opciones para combatir el covid-19 y de esta manera Cortés intensifica sus estrategias de combate contra el virus., añadió el profesional de salud.

También, el viceministro de Salud dijo: Invitamos a la población, que va a hacer turismo interno en este Feriado Morazánico, que no olvide colocarse la vacuna. Puede dejar olvidado su flotador, menos su vacuna contra el virus..

“Protegemos a nuestra familia”Por su parte, María Romero, niña de 14 años que se inyectó en la Gran Central Metropolitana, indicó que es importante vacunarse porque protegiéndonos nosotros protegemos a nuestra familia..

Tuve miedo de colocarme la vacuna, pero me decidí y aquí estoy colocando la vacuna. Los que no quieren vacunarse deben hacerlo por el bien de sus abuelos, padres y hermanos menores para que puedan estar bien., apuntó Romero.

Isaac Romero, de 12 años y también beneficiado con la vacuna, señaló que es importante colocarse la vacuna”, y añadió: “Invito a todos los niños a que vengan y se vacunen..

Agradecemos porque el Gobierno está enviando la vacuna y así contamos con protección en nuestro cuerpo. Con esto también vamos a poder volver a nuestras escuelas, porque ya estamos cansados de estar recibiendo clases en línea., recalcó el menor.

*La mejor decisión*

Alba Tábora, madre de familia beneficiada, explicó que al principio estaba indecisa de colocarse la vacuna, pero al ver que el virus ha llegado a vecinos, familiares y amigos cercanos reconoció que la mejor decisión es aplicársela.

Debemos aprovechar que tenemos la vacuna y así evitar esta difícil situación que estamos viviendo ahorita.

Es lastimoso que tanta gente esté muriendo por el virus y solo porque no se quieren vacunar ya dejemos el miedo y vacunémonos., concluyó.

*Importante*

#8212 La jornada de vacunación en la central metropolitana de SPS estará atendiendo al pueblo hondureño del 28 al 30 de septiembre.

#8212 Se estará inmunizando niños mayores de 12 años sin restricción en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.