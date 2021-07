No se han desviado $20 millones en el Ihcafé

El presidente de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras (La Central), Dagoberto Suazo, aseguró que no se han desviado 20 millones de dólares (L479 millones) en el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revela supuestas irregularidades en el Ihcafé en el manejo de unos 20 millones de dólares desembolsados por Taiwán en el 2002.Suazo reconoció que “es normal que el TSC haga auditorías a fondos que proceden del Estado como en efecto sucedió con los 20 millones de dólares cuya procedencia era de Taiwán”.“Pero lo raro es lo tardío de ese informe porque son fondos que se dieron en el 2002 totalmente a través del sistema financiero nacional”, señaló.*Detalle*“Lo que vienen a informar 20 años después es que hacen falta algunos expedientes que se perdieron como en efecto así sucedió”, según el dirigente.“Pero el que no lee en detalle el informe del TSC puede especular y decir que se mal manejaron esos recursos lo que es totalmente erróneo pues se hizo con transparencia”, dijo.“En ningún momento el TSC habla de pérdidas, aunque sí de expedientes y como repito, se le pidió al sistema bancario esos expedientes en físico, pero no los tenía, sólo en algunos sistemas de comunicación que ya no son compatibles con los nuevos”, manifestó.No obstante, subrayó que “el 100% de los recursos fueron entregados a los productores como es la característica del sector cafetalero”.“Hay que recordar que hay varias etapas en el proceso, entre ellas la fase del otorgamiento de los recursos y los resultados son evidentes, a partir de esos apoyos y las condonaciones que se recibieron la caficultura experimentó un fuerte impulso”, admitió.“Un ejemplo de ello es que de tres millones de quintales de café que se exportaban antes, se podrían superar los 7.2 millones de quintales de café en exportaciones para esta presente cosecha”, concluyó.*Dato*

#8212- $1,000 millones en divisas dejará exportación de café

————————————————

Karla Pavón:

*Personal de Salud registra cero muertes por COVID-19 tras recibir segunda dosis*• La vacuna es segura, sostiene*Tegucigalpa, 20 de julio.* La jefa de Regulación Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Karla Pavón, aseguró que luego de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 no se han registrado muertes en el personal de Salud.La quinta campaña de vacunación a nivel nacional es desarrollada por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en favor de diferentes segmentos poblaciones como adultos entre 50 y 59 años de edad, taxistas, personas con enfermedades de base, discapacitados, docentes y sectores turísticos, entre otros.

Más de 1.4 millones de personas han recibido la primera dosis contra el coronavirus y ahora recibirán la segunda.Esta semana hasta el 4 de agosto, se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer y Moderna a todas las personas que recibieron la primera el 21 de junio en adelante.Pavón dijo que “hasta este momento hemos analizado a todo el grupo de salud que fue el primero en vacunarse y que ya tiene las dos dosis y hemos visto el impacto de las mismas”.*Semanas*“Nosotros veníamos informando semanas atrás de la muerte de los profesionales de la salud, como médicos, enfermeras y técnicos por COVID-19”, señaló.“Pero después de aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, hemos tenido ese gran impacto positivo de cero muertes en personal de salud”, reiteró la experta.“Nosotros tenemos una gráfica en la cual hemos podido analizar que se ha registrado cero muertes por COVID-19 en personal de salud”, dijo.“También en el personal de enfermería hemos realizado este profundo análisis porque eran las que más morían en el personal de salud y hemos tenido el impacto de disminución de casos y cero muertes en las últimas cuatro semanas”, precisó. “Hemos investigado los casos de las últimas dos profesionales de la salud que fallecieron en junio por COVID-19 y encontramos que no habían recibido ninguna vacuna”, señaló.

“De lo anterior podemos concluir que la vacuna es segura para todos y las reacciones adversas que podrían presentar las personas que se la aplicaron en su mayoría son leves”, finalizó.

*Dato*

#8212 1.4 millones de personas recibieron la primera dosis contra el COVID-19

————————————————

Científico Marco Tulio Medina

*Es muy probable que la variante Delta ya circule en el país*• La pandemia en nuestro país ha tenido una evolución bastante complicada, lamenta*Tegucigalpa, 20 de julio.* El científico hondureño, Marco Tulio Medina, manifestó que es muy probable que la variante del COVID-19, Delta, ya circule en el país.Desde hace algunas semanas la pandemia se ha comportado más virulenta, los contagios son masivos y el virus está atacando a niños y jóvenes con un sistema inmunológico fuerte.Científicamente no se ha comprobado la presencia de esta variante en Honduras, pero sí hay sospechas de ella, ya que los síntomas de las personas que contraen el virus son similares a los que presentan personas con esta variante en otros países.“Estamos ante la sospecha epidemiológica que pudiéramos estar ante la variante Delta, aunque no sabemos si existe en el país, debemos sospecharla altamente y deberá de ser constatado”, expresó.“La variante Delta provocó en la India un incremento significativo de los casos y estas variantes están produciendo un nivel de transmisión y de transmisibilidad en la población hondureña, abonado al hecho del no seguimiento de las medidas de bioseguridad”, lamentó.*Situación*Medina aseguró que la pandemia ahora es más fuerte que nunca, a pesar que ya se avanza significativamente en la aplicación de la vacuna contra el virus.“La pandemia en nuestro país ha tenido una evolución bastante complicada, claramente se define como que no hay un control apropiado de la misma y las medidas que se han establecido, tales como las medidas de bioseguridad no han sido seguidas por la población hondureña”, manifestó.“Estamos en una situación bastante compleja que requiere un reanálisis, una nueva estrategia en la que fomentemos los cercos epidemiológicos en los lugares donde tengamos un número de casos”, indicó.“También se deben tomar medidas de cierre en zonas, barrios o pueblos que estén con el mayor número de casos”, concluyó.*Dato*#8212 7,113 personas han pedido la vida a causa del COVID-19

————————————————

Kelvin Aguirre:*CNE ya utiliza los L 900 millones que tiene asignados*• Se desarrollan 23 proyectos electorales con esos recursos, asegura*Tegucigalpa, 20 de julio.* El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, aseguró que ese organismo ya utiliza parte de los 900 millones de lempiras que tiene asignados desde diciembre del año anterior.El ministro de Finanzas, Luis Mata, aseguró ayer que los recursos solicitados por el CNE, estarán disponibles en tiempo y forma.Pero también, Mata instó a los consejales a utilizar los 900 millones de lempiras en su cronograma electoral en tanto el Congreso Nacional les aprueba los 856 millones de lempiras adicionales que ha solicitado. La semana anterior, el CNE advirtió, en un comunicado, que por la falta de aprobación de los recursos solicitados (L 856 millones) al Congreso Nacional, se ponen en riesgo los comicios venideros.En ese sentido, Aguirre dijo que “ya se desarrollan unos 23 proyectos electorales, es decir, que el proceso no se ha detenido a pesar que el Congreso Nacional no ha aprobado los fondos demandados”*División*“Para el caso, en el proyecto de la actualización de la división geográfica política electoral se han invertido unos 3.5 millones de lempiras que ya se han ejecutado de esos 900 millones de lempiras”, afirmó.“De igual manera, se invirtieron otros fondos en la convocatoria de los partidos a las elecciones generales a celebrarse del último domingo de noviembre de este año”, dijo.“En el tema de la inscripción de los 11 partidos que no participaron en las elecciones primarias, de los candidatos independientes y en otros proyectos se han invertido varios millones de lempiras”, señaló el funcionario. “De manera que el proceso electoral continúa”, dijo, tras señalar que “es normal que haya dudas en la compra de las 20 mil tablets las que se podrían adquirir únicamente con los fondos que está por aprobar el Congreso”.“Definitivamente, vemos con optimismo el mensaje difundido por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien reveló que están a la expectativa del dictamen que emita la Secretaría de Finanzas para aprobar el presupuesto adicional solicitado por el CNE”, manifestó.“También hemos estado al tanto de las declaraciones del ministro de Finanzas, Luis Mata, quien ratificó lo expresado por el titular del Legislativo en el sentido que podemos avanzar con los recursos que ya tenemos adjudicados”, finalizó.*Dato*#8212 L 1,760 millones le aprobó el CN al CNE

————————————————

Cardiólogo Francisco Somoza*Ninguna vacuna es tan insegura para no querer aplicársela*• El protocolo de ensayo de las vacunas es muy riguroso, son tres fases de investigación, dice*Tegucigalpa, 20 de julio.* El cardiólogo, Francisco Somoza, aseguró que ninguna vacuna contra el COVID-19 es tan insegura para que existan personas que no quieren aplicársela.Existe un numeroso grupo de hondureños que se ha resistido a aplicarse la vacuna contra el virus, entre ellos personas que trabajan en el sector salud y en la contención de la pandemia.En Honduras se ha aplicado la vacuna Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V, en más de 1.4 millones de hondureños que se han inoculado, han salido avante de la aplicación y han reducido considerablemente el riesgo de contagio.“Hay mitos que tiene la población en relación a la vacuna, lastimosamente el hondureño tiene como hábito ser desobediente”, dijo.“He escuchado personal de salud, médicos y enfermeras que no quieren vacunarse y yo creo que ninguna vacuna es tan insegura”, manifestó.Explicó que “las vacunas pasan por tres fases de investigación muy delicadas, el protocolo de ensayo es extremadamente riguroso”.*Delta*La variante Delta aún no se ha identificado en el país, pero es muy probable que ésta ya circule en Honduras por el crecimiento en los contagios y el ímpetu que el virus está atacando a las personas.“La variante Delta no es altamente transmisible, sino que desencadena el cuerpo, lo que desencadena la inflamación respiratoria es el acoplamiento de las variantes”, expresó.“La variante no solamente es agresiva, sino que desencadena reacciones severas de inflamación por eso estamos diciendo que la inflamación pulmonar es extremadamente agresiva”, concluyó.*Dato*#8212 Más de 1.4 millones de hondureños ya se vacunaron contra el COVID-19

————————————————

Médicos cubanos:*“Nuestro país se desangra tras 62 años de opresión”* • Lester Fernández: Queremos desenmascarar a la sanguinaria dictadura cubana*Tegucigalpa, 20 de julio* . Algunos médicos cubanos que trabajan en Honduras, se mostraron consternados por lo que sucede en la Isla y lamentaron que “nuestro país se desangra, tras 62 años de opresión”.Las protestas populares en Cuba son una serie de manifestaciones sociopolíticas iniciadas el domingo 11 de julio contra el gobierno de la Isla, por la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, la escasez y racionamiento de alimentos y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión en ese país.Las manifestaciones han sido descritas como las más grandes contra el gobierno desde 1994 y han sido reprimidas con violencia por parte de las autoridades de la “revolución”. En ese sentido, el doctor Lester Fernández, quien vino en una brigada médica hace 17 años, pero se quedó en el país, se casó con una hondureña y tiene dos hijos, denunció que “queremos desenmascarar a la sanguinaria dictadura cubana que está reprimiendo violentamente al pueblo por el simple hecho de protestar pacíficamente para exigir libertad”.“En Cuba no se ha incendiado ningún negocio privado y no se han quemado llantas, la gente sólo ha salido a las calles a manifestarse en forma pacífica en contra del comunismo”, dijo.“Es un pueblo que está desarmado, pero mi país se está desangrando, incluso hay arrestos domiciliarios y algunas personas están desaparecidas porque las autoridades no dan información de esos detenidos”, afirmó.“Yo no estoy inventando nada, ahí están los videos y las redes sociales. Hoy el gobierno cubano está mostrando sus garras en contra de nuestros compatriotas que ya están cansados de esa situación que no es causada por el embargo levantado por los Estados Unidos”, aclaró.*Tiránico*“La realidad de Cuba es que hay un gobierno tiránico y que el pueblo necesita cambios. Esa gente se lanzó a las calles porque tiene hambre y quiere democracia”, señaló por su parte, el médico cubano, Uber Cecilio Oliva.

“Ese gobierno está reprimiendo al pueblo de la forma más horrible posible. Hay videos de tiroteados en las calles, el pueblo no tiene armas, no es como aquí en Honduras que cualquiera tiene una pistola”, afirmó.“Dicen que hay muertos y desaparecidos, luego que la Policía rompe las puertas de las casas por las noches y se llevó a los supuestos cabecillas de las supuesta revueltas contrarrevolucionarias”, reveló.“Todo el que protesta en Cuba le ponen el cartelito de contrarrevolucionario y va preso. No estamos hablando en contra de nuestro país, pero sí del gobierno que lo ha sometido durante más de seis décadas”, remarcó.“El pueblo ya se cansó de ese sistema, desea libertad y elecciones para escoger sus propias autoridades como lo hacen aquí en Honduras, por ejemplo”, coincidieron los galenos cubanos.*Cita*

#8212 “La realidad de Cuba es que hay un gobierno tiránico y un pueblo que necesita cambios”*Uber Cecilio Oliva*Médico cubano

————————————————

Expresa ministro*Senprende ha contribuido en la constitución de más de 29,000 empresas*• Indirectamente hemos impactado a unas 180,000 personas, dice Luis Colindres*Tegucigalpa, 20 de julio.* El ministro del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Luis Colindres, informó que han colaborado en la constitución de más de 29,000 empresas a nivel nacional.Senprende es un proyecto creado por el presidente Juan Orlando Hernández, a fin de apoyar a pequeños emprendedores que buscan convertirse en pequeños empresarios.“Muchas empresas grandes han despedido o han buscado reducir su personal, queda un montón de gente con capacidades y habilidades en el país que hoy se pueden dedicar a lo propio, generar oportunidades y generar empleo alrededor de su comunidad”, expresó.“Nosotros hemos venido invirtiendo como Estado porque el presidente Hernández fue claro y dijo que íbamos a impulsar a los más pequeños a través de Senprende y asignó una ola de presupuesto que ha generado muy buenos resultados”, manifestó.Entre lo logrado explicó que “indirectamente hemos impactado a 180,000 personas, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial se atienden a casi 40,000 empresas del país con seguimiento técnico para que mejoren, escalen, produzcan o mantengan su nivel de producción”.“Con Mi Empresa en Línea se han ayudado a constituir más de 29,200 empresas en estos dos años, hemos generado con capital semilla una importante balanza de trabajo y hemos beneficiado a casi 29,000 empresas”, indicó.Además mencionó que han capacitado a más de 151,000 mujeres que han decidido emprender una actividad económica.*Beneficios*Colindres aseguró que los beneficios de Senprende son muchos, ya que el financiamiento es largo plazo y los intereses muy bajos.“Los créditos son al 1 por ciento mensual, con condiciones blandas, que no sea una restricción estar en la central de riesgo, que eso es una gran limitante para conseguir un préstamo en el sistema bancario”, manifestó.“Hoy podemos decir que hay más de 100,000 emprendedores a los que se han entregado más de 191,000 créditos”, detalló.Crédito Solidario comenzó entregando productos de 5,000 lempiras, ahora se pueden entregar hasta 300,000 lempiras, lo que coloca a los emprendedores como micro y pequeños empresarios.“Esa es una gran oportunidad para apalancar los negocios y tener una producción que le permita al emprendedor trabajar de la mejor manera”, concluyó.*Dato*

#8212 Crédito solidario presta a un 1 por ciento de interés mensual