No se tolerará más inoperancia con los hospitales móviles, advierte el presidente Hernández

El presidente Juan Orlando Hernández aseguró hoy que no “se va a tolerar más inoperancia” con los hospitales móviles, porque “es inaudito que no estén ya preparándose para atender al pueblo hondureño, para atender a Honduras”.

El titular del Poder Ejecutivo se refirió a los hospitales móviles durante la presentación de un informe de avances y logros al enfrentar la pandemia de covid-19, realizada vía la plataforma Zoom por funcionarios del Gobierno relacionados con el tema.

“Voy a hablar sobre los hospitales móviles. Voy a empezar diciendo que aquí alguna gente tenía el deseo de que esos hospitales no vinieran, o que vengan malos, que los otros no se concreten, en fin deseando que le salga mal todo al Gobierno”, dijo Hernández.

Hernández manifestó que ese grupo de hondureños expresan ese sentimiento “sin entender, o sin importarles más bien, que si le va mal al Gobierno, le va mal a Honduras, y la va mal a su gente”.

*Respeto al proceso*

El gobernante recordó que “hay un proceso investigativo en curso sobre la adquisición y la llegada al país de los hospitales, y debe respetarse todo el proceso, sobre todo el que está llevando a cabo el Ministerio Público”.

Reafirmó que “le he ordenado a funcionarios del Ejecutivo que tienen que apresurar el proceso que les corresponde. No es posible, es inaudito que esos hospitales no estén ya preparándose para atender al pueblo, para atender a Honduras”.

Hernández también reafirmó que todo debe realizarse “bajo los lineamientos de ley que se deben seguir, pero no podemos tolerar más inoperancia en ese tema”.

El mandatario les dijo a quienes atacan, “con sus razones y sin razón: espero que estos hospitales, o todo el reforzamiento que estamos haciendo al sistema de salud, algún día les puedan servir a ustedes o a algún familiar o amigo”.

“Señores, se trata de Honduras, hoy no hay espacios para otra cosa. Ya habrá tiempo para otro tipo de situaciones, porque lo importante es que ahora nos unamos para vencer esta pandemia”, manifestó Hernández.

*Instrucciones*

Previamente, a través de sus redes sociales, el mandatario hondureño dio instrucciones este viernes a los funcionarios del Ejecutivo responsables de los hospitales móviles para que los descarguen y los pongan al servicio del pueblo hondureño.

“Saquen los hospitales y pónganlos al servicio de los enfermos, ellos NO pueden esperar más. Cúmplase!!., instruyó Hernández en sus redes sociales.

Desde hace una semana están en Puerto Cortés los 78 contenedores con los dos hospitales móviles, uno para Tegucigalpa y otro para San Pedro Sula.

Un llamado enérgico para atender la instrucción que demanda la emergencia a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables de la introducción, desaduanaje e instalación de los hospitales móviles, para que actúen con prontitud y ejecuten los trámites para que el pueblo pueda cuanto antes hacer uso de estas instalaciones., remarcó el gobernante.

Añadió en su mensaje en redes que si los contenedores ya están en el país deben exigir documentos necesarios para el cumplimiento al proveedor y tramitar con diligencia respetando y colaborando con la investigación que ya realiza el Ministerio Público Honduras (RRPP) y los veedores