Omar rivera: Vamos a ir a unas elecciones generales imperfectas

Tanto luchó la oposición política por formar parte de los entes electorales en el país, a tal grado de tener el control absoluto de los mismos, pero de tanto que han querido hacer, poco o nada ha logrado.El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) a escasos cuatro meses para las elecciones generales tienen una deuda enorme para sacar elecciones creíbles y transparentes.2 millones de hondureños no tienen la nueva identidad, 1.6 millones de hondureños no aparecen en el censo electoral y el padrón electoral está totalmente trastocado.Por otra parte, el CNE viene posponiendo la colocación de los candidatos en las papeletas electorales, ya deberían contar con la contratación de un mecanismo de Transmisión de Resultados Electorales preliminares (TREP) para el día de las elecciones, pero no lo han hecho y se encuentran discutiendo temas que ya están claros en la nueva Ley Electoral.“El hecho de haber distribuido en cuotas estos organismos electorales hoy nos genera un debate interno en las diferentes instituciones que están a cargo del proceso electoral, que hace que cada quien hale agua para su propio molino y eso evita consensos en torno a que el calendario electoral se cumpla en orden”, expresó.“Hoy estamos empantanados, atrasados en muchas de las acciones que pudieran garantizarnos un proceso electoral transparente, democrático y honesto”, lamentó.No obstante, mencionó que “yo sí creo que van a haber elecciones, pero imperfectas, con muchas de las falencias del pasado”.ObstáculosRivera aseguró que existen varios obstáculos para lograr unas elecciones creíbles y transparentes.“Hay un problema en el tema de la vocería el día de las elecciones, no se ponen de acuerdo”, manifestó.“Hay un tema con la distribución de los nuevos documentos de identificación, se han distribuido más de 3 millones de nuevas identidades, pero hacen falta casi 2 millones todavía”, mencionó.“Existe el riesgo que esta entrega no se haga de manera adecuada y a cualquiera se le puede ocurrir que vayamos a las elecciones con las dos tarjetas de identidad”, señaló.“También hay un serio problema con el asunto de los domicilios, más de un millón de personas tienen este problema”, concluyó.Dato-El 28 de noviembre se celebran las elecciones generales