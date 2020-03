Operaciones normales para el comercio exterior asegura Aduanas Honduras

COMUNICADO

La Administración Aduanera de Honduras comunica a los Operadores de Comercio, Transportistas y a la población en general. Ante el Decreto Ejectivo PCM 021-2020 en donde se estipula la suspensión de garantías constitucionales para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio hondureño, se informa lo siguiente:

1. Que en el artículo 4 de las excepciones a la circulación de funcionarios, inciso 2) Se exceptúan de esta medida, al personal incorporado para atender la emergencia nacional, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la Dirección de Protección al Consumidor, *personal de aduanas*, migración, *puertos y aeropuertos* u otro servicio público indispensable.

*2*. En aras de facilitar el comercio y el ingreso de suministros para hacerle frente a esta emergencia nacional los diferentes puntos aduaneros del país, llámese aduanas aéreas, marítimas, internas, terrestres o de frontera, están operando de manera normal en las actividades de comercio exterior de exportación e importación de mercancías.

*3*. En la actualidad no existe ninguna restricción para el ingreso o salida de mercancías desde nuestros puntos aduaneros, ya que según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), *no hay evidencia que apoye la transmisión de COVID-19 asociada a mercancías importadas*, y no se han presentado casos de la enfermedad relacionados con la actividad del comercio exterior.

*4*. A las empresas importadoras y exportadoras se les reitera que los puntos aduaneros se mantienen abiertos y se mantendrán los tiempos de despacho con la misma agilidad que se ha estado manejando hasta la fecha.

*5*. Se ha instruido a todos los colaboradores de la Administración Aduanera que están laborando en los diferentes puntos aduaneros durante estos días aplicar el protocolo de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, así como promover la distancia de al menos un metro entre las personas y a su vez continuar con las medidas de prevención.

La Administración Aduanera de Honduras invita a sus usuarios y a la población general estar pendientes de la información oficial a través dewww.covid19honduras.org. y los canales de comunicación oficiales de Aduanas Honduras.