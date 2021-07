Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) solo tiene exclusividad para Puerto Cortés

La directora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jaqueline Foglia, expresó que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) que administra una parte de Puerto Cortés solo tiene exclusividad para el manejo de carga en esa terminal.

En ese sentido, fue enfática al expresar que una alianza pública privada no puede frenar el desarrollo de nuevos puertos en otras partes del país.Luego que el Congreso Nacional aprobó un decreto para la construcción de una moderna Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques, Mercantes, y Cabotaje en el puerto de Omoa de la terminal de Omoa, la OPC mediante una carta formal dirigida al ministro de Finanzas, Luis Mata, le informa al gobierno que empieza el proceso de notificación para llegar a un arbitraje si se diera la necesidad, en virtud de la competencia y perjuicios que le podría representar la nueva obra.El Congreso aprobó un decreto para la construcción de una moderna Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques, Mercantes, y Cabotaje en el puerto de Omoa con una inversión privada y 100% hondureña de 120 millones de dólares (L 2,800 millones).Se estima que, en una primera fase, los inversionistas nacionales generarán más de 2,000 empleos entre directos e indirectos.El proyecto se viene gestando desde el año 2013 y fue declarado de interés nacional porque además de recuperar las inversiones que se han ido a Guatemala también traerá el turismo de cruceros a Omoa.El contrato de concesión es a 25 años a partir de la concesión y el proyecto fue acompañado por el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).

A fin de promover las inversiones, el CNI trabaja con la colaboración del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh). En compensación, el consorcio recibe los beneficios fiscales específicos al estímulo de la inversión, establecidos en la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, Decreto 51-2011 especialmente sin ser excluyente, en relación a lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 35, 40, 41 y 42, de la misma. Excelente

Foglia dijo que “la OPC que administra una parte de Puerto Cortés, es una Asociación Público Privada (APP) que hizo un contrato, tras una licitación internacional, con el estado de Honduras para el manejo de parte de Puerto Cortés y ellos han hecho un excelente trabajo”.“Lo que ha hecho la OPC de escribirle una carta al gobierno es, según el contrato de una APP, porque talvez sienten que no van a poder alcanzar sus hitos de crecimiento por esta competencia del puerto de Omoa, entonces me estoy curando en salud”, dijo.“Es decir, le estoy avisando al gobierno de Honduras mediante una carta formal que empieza el proceso de notificación para llegar a un arbitraje si se diera la necesidad”, dijo la funcionaria. Al consultarle si OPC puede oponerse a competir con otros puertos nacionales, dijo “a mí se me sale lo hondureño, cuando nosotros hacemos un contrato de concesión con una APP, nunca le digo en el contrato: yo me voy a quitar todos los derechos de crecimiento de país”, agregó.Caribe“Entonces el contrato que se tiene con OPC en ningún momento dice: no se va a permitir ningún otro puerto en el Caribe hondureño, eso jamás, nosotros no podemos quitarnos esa oportunidad de crecimiento”, agregó.“Claro, ellos tienen una competencia, ellos son un puerto comercial de graneros, de buques grandes, tienen diferentes áreas en las que compiten con los puertos de Guatemala, Incluso con Castilla de nuestro país”, dijo.“Uno no puede poner una paralela en Puerto Cortés y darle todo lo que tiene Puerto Cortés, pues cuando se creó el puerto de Omoa, mediante otro acto legislativo se fijaron sus actividades, para buques mercantes, cabotaje y muelle de cruceros”, precisó.“Ahí no se dice que Omoa tendrá graneros y otras cosas que sólo tiene Puerto Cortés, pues será un puerto, pero mucho más pequeño, que vendrá a dinamizar la economía en toda esa franja bella que tenemos desde Omoa hasta la frontera con Guatemala”, aseguró.“He estado en contacto con los de la OPC a través de los años viendo sus hitos de crecimiento, pero durante la pandemia debieron haber hablado con la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) a fin de explicarles del por qué no habían llegado a sus destinos (metas o hitos), pues se afectó todo el comercio internacional y continúa afectado en este momento”, puntualizó. “Entonces cuando llega en el 2018 la solicitud de unos inversionistas privados sobre este proyecto de Omoa que es una nueva modalidad en el país completamente privada desde ese tiempo, estamos en pláticas”, agregó.“En un principio se les había dicho a los inversionistas de Omoa que era una APP, pero cuando estudié los documentos, ese proyecto no era una APP, porque era una inversión de capital eminentemente privado (el Estado no invierte nada)”, aclaró.“El CNI tiene competencia para analizar y haberles recomendado el Consejo de Ministros a fin de declararlo de interés nacional que no es más que una agilización de los procesos. Es decir que a una construcción muy grande se le agilizan los permisos”, señaló“Después la iniciativa pasó por el Congreso Nacional el que la aprobó y la declaró de interés nacional, luego se le entregó un certificado de incorporación y viabilidad, pero eso no quiere decir que desde mañana empieza a recibir buques”, finalizó.Dato

3 años durará la construcción de la terminal de Omoa