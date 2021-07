Orden, seguridad y abastecimiento predominan en megacentros de vacunación

Orden, seguridad y abastecimiento predominan en los megacentros de vacunación. en San Pedro Sula, afirmó este jueves el viceministro de Salud, doctor Roberto Cosenza.

El funcionario reafirmó las exitosas estrategias que ha implementado la Secretaría de Salud en el norte del país, al incrementar los puntos de vacunación y la extensión de horarios hasta la noche, esto en el marco de la disposición presidencial de que toda la población hondureña médicamente apta se inmunice.

Cosenza, también encargado de la emergencia sanitaria en la zona norte, expresó estar contento al ver cómo se desarrollan las diferentes jornadas de vacunación, a las que llega una gran cantidad de personas y sobre todo la ampliación de horarios en la Universidad Católica, donde toda esta semana se estará llevando la jornada hasta las 9:00 de la noche.

Estamos contentos de ver cómo los sampedranos están llegando masivamente y sobre todo en una manera ordenada, para lograr estos alcances de más de 3.000 inmunizados solo en la Universidad Católica., indicó Cosenza.

Además, las autoridades sanitarias expresaron que en los cinco megacentros de vacunación ubicados en diferentes puntos de la capital industrial se están inmunizando al día alrededor de 11.000 ciudadanos contra la covid-19.

Iremos avanzando con esta campaña de vacunación la verdad, no tenemos meta, solo iremos inmunizando de manera masiva y dar oportunidades y opciones para aquellas personas que no han podido venir a aplicarse su vacuna contra la covid-19., añadió el subsecretario de Salud Cosenza.

*Llegando a más población*

La enlace del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para la región metropolitana de San Pedro Sula, Sara Sierra, subrayó que actualmente en todos los centros de vacunación de esta ciudad se cuenta con suficiente cantidad de biológico para toda la población que llegue según lineamientos establecidos.

Estas jornadas han sido un éxito desde el momento que sabemos que las personas no tienen un cupo límite y pueden acudir al centro de vacunación de la Universidad Católica de San Pedro Sula hasta las 9:00 de la noche es un esfuerzo enorme pero estamos llegando a más población., agregó Sierra.

*“Agradecemos al Gobierno”*

Gerardo Antonio Ramos, vecino de la colonia Islas del Progreso e inmunizado en la Universidad Católica, agradeció la gestión que han hecho el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y en particular la Secretaría de Salud en Cortés para ampliar los cupos de vacunación y que la gente pueda vacunarse hasta altas horas de la noche.

A las personas que todavía no se vacunan, háganlo en el megacentro de vacunación más cercano yo pedí permiso en mi trabajo para vacunarme y ya voy tranquilo y protegido contra la covid-19., manifestó Ramos.

*Bueno y ordenado*

Roberto Núñez, vecino de la colonia La Unión e inmunizado en el megacentro de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada, afirmó que es un proceso de vacunación bastante bueno y ordenado, y destacó que llegó al punto de vacunación por su segunda dosis de Pfizer, ya que es muy importante completar el proceso de vacunación.

Es muy importante que todos busquen vacunarse porque así todos nos ayudamos y siempre sin dejar de usar la mascarilla., añadió Núñez.

Agradecemos al señor presidente y la Secretaría de Salud porque están tratando de vacunar a la población entera y enviando todas estas dosis suficientes para protegernos del covid-19., enfatizó el vecino de la colonia La Unión.

*El presidente atendió el llamado de SPS*

Finalmente, el presidente de la Confraternidad de Pastores, José Luis Ordóñez, agradeció al presidente Hernández porque “atendió nuestro llamado ante la falta de vacunas en San Pedro Sula, y esto es de admirar ya que tiene el compromiso y su mensaje es que la población se vacune”.

Lo que realmente queremos es unir esfuerzos, porque como iglesias hemos hecho una unidad vital y es importante porque queremos servir a la población y que todos sean vacunados., dijo Ordóñez.