Papi a la Orden: “Estoy listo y firme para trabajar fuertemente por Honduras”

“Feliz de estar en esta bella ciudad de pinares, flores y mujeres bellas”. Con ese saludo, el candidato presidencial por el Partido Nacional, Tito Asura, encendió el ambiente durante su reunión en Siguatepeque con candidatos a diputados y alcaldes.Papi a la Orden, además, se puso un sombrero elaborado por un artesano de la zona y se declaró “Listo y firme para trabajar por Honduras”.Este 28 de noviembre –agregó Papi–, tenemos que trabajar fuertemente para ganar, pero también para demostrarle al mundo que Honduras es un país de democracia.Papi pidió a los nacionalistas de Siguateque y el resto del país a “Votar en plancha en las elecciones para tener un Congreso Nacional fuerte y seguir llevando grandes proyectos que beneficien al país, como Vida Mejor, y hacerlos aún más grandes”. Señaló que gracias a su experiencia como alcalde sabe lo que necesita cada ciudad para desarrollarse y generar empleos.Luego de recordar que vivió algunas experiencias fuertes como los huracanes Fifí (1974), Mitch (1998) y Eta e Iota (2020), Papi señaló que la única forma de reconstruir al país es trabajando fuertemente y unidos como pueblo.“Quiero pedirles –prosiguió Papi–, que por favor se vacunen contra el Covid-19, porque es necesario poner a Honduras de pie”.Miren, yo no soy un hombre de promesas, soy de trabajo. Sé lo que tengo que hacer, no necesito un debate en la televisión para saber lo que necesita nuestra gente, conocer sus problemas. Eso solo es posible recorriendo al país –dijo Papi.Dijo que “Trabajar, trabajar y trabajar es lo que he aprendido desde hace más de cuarenta años”.

ALCALDE DE “SIGUA” PIDE APOYO PARA PAPIPor su parte, el alcalde de Siguatepeque, Juan Carlos Morales pidió apoyo y respaldo para Papi a la Orden ya que es la persona que traerá desarrollo y transformación para ese municipio y para toda Honduras..Papi, estamos listos, estamos trabajando todos los días para que usted gane las elecciones este 28 de noviembre sin descanso lucharemos hasta llevarlo a la Casa Presidencial., manifestó el alcalde Morales.