Papi a la Orden: “Mírenme como Tito, un compañero más para trabajar juntos y salir adelante#8221

De campo, acción y trabajo y no de escritorio. Ese será el sello de su gobierno si el pueblo hondureño lo elige presidente –señalo Papi a la Orden durante un conversatorio con grupos campesinos del Valle de Jamastrán, El Paraíso.Aunque las recientes encuestas lo ubican en el primer lugar de cara a las elecciones del 28 de noviembre, el candidato presidencial del Partido Nacional dejó claro que “No hay que confiarnos ni bajar los brazos. Debemos seguir trabajando para ganar”.Pero más que hablar de su candidatura, Papi les dijo a los grupos campesino que estaba interesado en escucharlos para diseñar juntos una hoja de ruta que resuelva sus problemas.En ese sentido, Tito Asfura dijo que los problemas de los campesinos no se los resolverá sentado en un escritorio, sino en el campo, con acción y voluntad.Estoy bien claro en lo que ustedes ocupan. Escuché sus propuestas y buscaremos darles respuesta. Saldremos juntos adelante el trabajo de ustedes es fundamental para sacar adelante a Honduras –les dijo.

NO SE PREOCUPA POR LA ROPAMírenme como Tito, un compañero igual que ustedes para trabajar y salir adelante –señaló, provocando el entusiasmo entre los presentes.Sobre los debates, Papi expuso que no son con cartoncitos en la televisión que se le dice a la gente cómo solucionarán sus problemas.“Las cosas son las que se hablan aquí, las que se entienden aquí, las que se discuten aquí, los problemas que se oyen aquí”, prosiguió diciendo.Uno de los momentos que provocó mayor entusiasmo fue cuando Papi reveló que lleva más de treinta años vistiendo de camisa de trabajo, “jeans” y zapatos burros.Este reloj tiene doce años, ando una pluma sencilla. ¿Saben cuál es la ventaja de vestirse así? Que en la mañana no me quiebro la cabeza para ver cuál es la combinación que voy a usar, cómo me voy a ver. Solo abro el clóset y saco –confesó en medio de otra ronda de aplausos.Si trabajamos unidos podremos volver a convertir a Honduras en el granero de Centroamérica, así como lo fue hace muchos años. Creo en la productividad del agro y en el agro, y en mi gobierno serán temas importantes. ¡Vamos a elevar la capacidad de producción –dijo Papi a la Orden..Yo no soy ningún atenido que doy una orden y no se me olvida, no, no, le doy seguimiento, estoy encima, y si veo que la cosa no avanza, pregunto qué pasó. ¿Ajá, en qué quedamos, qué pasó? A la gente hay que darles resultados., concluyó diciendo Papi.