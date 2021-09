Papi en Chinda: “Es urgente trabajar en infraestructura de Santa Bárbara”

En el recorrido por Santa Bárbara en su vehículo, Papi a la Orden se encontró con que los habitantes de Chinda deben cruzar en lancha por el río ya que el puente provisional que había fue destruido por las embravecidas inundaciones de Eta e Iota.

“No soy hombre de promesas sino de acción y trabajo, visualizo la construcción de este puente, y ahora que estoy viendo la situación me doy cuenta de la necesidad que tienen”, señaló Papi.

Aquí lo que hay que construir son alrededor de 180 metros de concreto para que puedan entrar todo tipo de vehículos sin importar si es invierno o no –dijo el aspirante presidencial por el Partido Nacional.

Papi se detuvo a platicar con las personas que se aprestaban a cruzar en lancha, entre ellos, productores de café.

Esta es una zona productora de café y hay que levantar este puente para fortalecer el comercio de esta zona –dijo Papi.

Pero Papi no solo se comprometió en Arada, pues mientras se dirigía a San Luis se detuvo en la carretera para platicar con los vecinos, quienes le solicitaron el arreglo del tramo ya que está en mal estado.

Sí, lo pude comprobar ahorita que venía manejando. Tenemos que trabajar juntos en cuanto comience mi gobierno–les dijo Papi.

Además del puente de Chinda y de las carreteras, en Santa Bárbara le pidieron a Papi fortalecer el sistema de salud y de educación, dos temas que él mismo ha dicho son prioridades en su agenda de gobierno.

“Seré un facilitador entre el gobierno central y las alcaldías para que los municipios se desarrollen. La burocracia frena, pero con la descentralización avanzamos y las comunidades se involucran”, dijo Papi.

Me voy con el compromiso de trabajar por Santa Bárbara, tierra del junco, las mujeres bellas y el café –señaló Papi a la Orden.