Papi en Santa Bárbara: “Estoy firme, listo para trabajar por Honduras”

Papi a la Orden llegó a tres municipios de Santa Bárbara manejando su propio vehículo y con su ropa de campaña y de trabajo: camisa manga larga, “jeans” y zapatos burros. Allí se reunió con miles de entusiastas simpatizantes a quienes pidió trabajar para lograr el cuarto triunfo consecutivo en las urnas del Partido Nacional.

En San Luis, Concepción Norte y Arada, el candidato presidencial del Partido Nacional se comprometió a trabajar fuertemente para desarrollar a Honduras.

“La única fórmula que he conocido en mi vida para lograr las cosas es trabajo, trabajo y trabajo”, dijo Papi.

En medio de las celebraciones del Bicentenario, Papi dijo que “No solo el mes de septiembre es el día de la patria, es cada segundo de nuestro corazón mientras vivimos”.

Papi expresó que “Honduras es nuestro amor, es toda nuestra vida y tiene que estar unida para salir adelante”.

NO LES VOY A FALLAR

A los pateplumas, Papi les aseguró que no les va a fallar, pues –añadió–, estoy firme con mi trabajo, con lo que se debe hacer y solo el tiempo va a dar la razón de las palabras que hoy estoy diciendo.

Un eufórico Papi dijo que tiene dibujada a su querida Honduras en la mente, así como tiene a Tegucigalpa y Comayagüela.

“Vamos a trabajar fuertemente y en unidad para darle oportunidad a la gente a que pueda llevar alimento a su casa”, prosiguió.

Ténganlo seguro que eso vamos a hacer, dar oportunidad de trabajo, eso es lo que necesitamos y estoy seguro que lo vamos a lograr –señaló.

Aseguró que “solo nosotros los hondureños vamos a sacar a Honduras adelante, esto es de nosotros, hay que creer en nosotros. Aquí nacimos, aquí vivimos y aquí nos vamos a morir”.

La misión –indicó Papi en Santa Bárbara–, es hacer una Honduras grande para poderles heredar a nuestros hijos una gran oportunidad.

MARCAR EN LÍNEA CONTINUA

Para los nueve diputados del departamento de Santa Bárbara, Papi pidió votar en línea. “No se les olvide, de la 100 a la 108 en la papeleta”.

Además, se comprometió a trabajar con los 298 alcaldes del país, pues –señaló–, que él también es edil y sabe lo que se siente y conoce los problemas que hay en las comunidades.

Para finalizar, Papi felicitó a los maestros hondureños en su día y se despidió con la sonora frase: “Vivan los maestros, los profes”.



3 FRASES DE PAPI

1. “No tenemos nada ganado, tenemos que trabajar fuertemente. Hay que trabajar fuerte para este 28 de noviembre”.



2. “Las elecciones se ganan el mero día, cuidando los votos, llevando la gente a votar, cuidando las actas”.



3. “Para el 28 de noviembre, nueve diputados de Santa Bárbara, de la 100 a la 108, una sola línea”.