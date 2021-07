Partido Nacional no se opone a la tecnología en el proceso electoral

El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, aseguró que como institución política no están en contra de que en las próximas elecciones se implemente tecnología.

Los concejales del Consejo Nacional Electoral (CNE) expusieron ayer ante el Congreso Nacional la forma en la que utilizarían los 800 millones de lempiras adicionales de presupuesto que solicitaron.“Es válido todo el esfuerzo que hagamos para hacer transparencia en el proceso electoral, es válido también el esfuerzo que se haga para aplicar tecnología electoral que nos permita tener más garantía en el proceso y en los resultados”, dijo.“No nos oponemos a la compra de tabletas, ni a la compra de ningún otro aparato electrónico que pueda sustituir a una tableta si así lo decidieran”, añadió.Mencionó que “el Partido Nacional está preocupado por la compra de estos aparatos y hemos exigido transparencia en estas cosas porque es evidente que no es el Partido Nacional el que está organizando y diseñando el proceso electoral”.“Este es un proceso electoral que desde antes de las elecciones internas las decisiones se están tomando en contra de las cosas que propone el Partido Nacional”, aseguró.*TREP*Anduray afirmó que tampoco se oponen a un mecanismo de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) ya que ellos mismos lo propusieron para las elecciones internas de marzo.“Propusimos primero un 50 por ciento, luego un 30 por ciento y Rixi y Ana Paola no quisieron y por eso estuvieron un mes para dar un informe final de las elecciones porque decidieron hacer una transmisión de resultados hecha en casa”, expresó.“Hoy dicen que si van a contratar un TREP, lo que antes era malo ahora es bueno, justificándose con que las empresas que se postulaban para ese tiempo eran de dudosa reputación”, recordó.“Ahora vamos a las generales y queremos un sistema de TREP confiable, pero todo lo quieren conectar a una tableta con 11 aplicaciones, desde ahí se va a manejar el TREP y un acta electrónica que no está en la ley”, señaló.“Si hubiese una factibilidad y se demostrase que los resultados que se van a dar y el procedimiento que se va a poner es bueno, los nacionalistas no tendríamos problemas”, concluyó.*Dato*#8212-1,600 millones de lempiras le costarán al Estado las elecciones generales

Anuncia infectóloga*En fase 3 se desarrolla la vacuna contra el COVID-19 fabricada en Honduras*#8212- Ya hemos vacunado a 900 personas en una primera dosis y ahorita necesitamos 1,000 voluntarios, dice Doris Maribel Medina#8212- Es totalmente gratis y le damos un seguimiento por 13 semanas a cada voluntario, explica*Tegucigalpa, 13 de julio.* La infectóloga Doris Maribel Medina, informó que la vacuna contra el COVID-19 fabricada en Honduras se desarrolla en fase 3, ya aplicando las pruebas para detectar resultados.Alrededor del mundo hay una gran demanda de vacunas contra el virus, pues las muertes y las infecciones por la enfermedad siguen hacia el alza.“Esta vacuna es desarrollada por una laboratorio francés con mucha trayectoria en vacunas, en una alianza con un laboratorio de Bélgica”, manifestó.“La vacuna ya está en su tercera fase de desarrollo y en este momento se están reuniendo una gran cantidad de personas a nivel de todo el mundo para hacer las pruebas”, indicó.“Nos han dado la oportunidad para que en Honduras inicialmente se incluyan 1,000 personas, pero probablemente nos van a ampliar está capacidad”, indicó.En la aplicación pueden participar todas las personas mayores de 21 años, sean sanas o con alguna enfermedad, el único requisito es que no se hayan vacunado y que llamen al 3170-9056”.“Es importante que nos llamen para hacer una cita, son dos dosis, un seguimiento de 13 semanas en las que vamos a acompañarlos durante todo el proceso”, aseguró.*Proceso*En ese sentido, Medina explicó que ya se han realizado ensayos de la vacuna y que en estos días aplicarán una segunda dosis a varios voluntarios.“Más de 900 personas ya se vacunaron, los resultados no se pueden dar a conocer porque es muy precoz, pero aspiramos a que sea una vacuna autorizada”, manifestó.“La vacuna no tiene nombre, la participación es totalmente gratuita, pero la ventaja es que pueden ser vacunados antes de que les corresponda en el cronograma del Gobierno”, destacó.“Esta semana estamos aplicando la segunda dosis a un buen grupo y estamos en la tercera fase de la vacuna y vamos a ir dando ese seguimiento”, finalizó.*Dato*#8212- La vacuna hondureña contra el COVID-19 ya está en una tercera fase

Ministro de Insep:*Gobierno y transportistas siguen hoy negociaciones*#8212- Esperamos resolver juntos la problemática del rubro, dice Roberto Pineda*Tegucigalpa,13 de julio* . El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda, anunció que hoy continuarán las negociaciones entre el gobierno y los transportistas.El gobierno logró abortar un paro de labores anunciado por los transportistas, luego de convocarlos a una reunión que se celebró en la capital durante la cual se estableció una ruta a seguir en las futuras pláticas, pero ya desactivada la amenaza de movilizaciones. Algunas pláticas se harán de forma virtual y posiblemente el lunes se hagan presenciales para firmar el acuerdo final, según trascendió.*Puntos*El funcionario dijo que “nos hemos reunido ayer buscándole la solución a toda la problemática del transporte y hay puntos importantes que definir en primera instancia”.“Uno de esos temas a resolver es el alivio de deuda y sobre ese aspecto es que hemos trabajado ayer siguiendo todas las posibilidades para ayudar al sector transporte que ha sido el segundo rubro más golpeado después del turismo”, manifestó.“Eso ha hecho que estemos en constantes reuniones con gente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) a fin de encontrar una solución a ese tema del alivio de la deuda”, afirmó.“Buscamos un producto financiero que pudiera compensar todo lo que ha pasado el sector. Hay otros temas como es la mora administrativa, pero eso será en una segunda instancia”, sostuvo.“En primer lugar debemos enfocarnos en el alivio de deuda y en toda esa situación complicada que presenta el transporte a través del tiempo con la banca”, dijo.“Por lo tanto, ya se está trabajando con la gente de Banhprovi y Banco Central de Honduras (BCH) para buscarle juntos una solución a esa problemática”, señaló.Recordó que “los otros sectores pagan un 5% de tasa de interés y precisamente eso es lo que los transportistas están planteando. Eso lo vamos a definir en la última reunión que sostendremos hoy con Banhprovi y el BCH. Esperamos dar una respuesta positiva al sector”. *Dato*

#8212 L 480 millones aprobó el gobierno para transportistas hace unos tres meses

Excanciller de la República*El Salvador no puede recuperar la Isla Conejo porque nunca le ha pertenecido*#8212- Este tema quedó resuelto por el más alto tribunal del mundo en 1992, asegura Carlos López Contreras*Tegucigalpa, 13 de julio* el Excanciller de la República, Carlos López Contreras, manifestó que El Salvador no puede recuperar la Isla Conejo porque nunca le ha pertenecido, es territorio de Honduras.Varios sectores de la sociedad hondureña han reaccionado ante esta situación, luego que un diputado de El Salvador pidiera al presidente de su país, Nayib Bukele, que recupere esta isla.

El temor que existe en Honduras es que la donación de vacunas haya sido un plan para congraciarse con los hondureños y posteriormente asestar un duro golpe a la soberanía nacional.

El temor se acrecienta porque El Salvador, producto de su alianza con China Continental, tiene un ambicioso plan expansionista en el golfo de Fonseca.

El excanciller afirmó que “ese es un error de concepto porque no se puede recuperar lo que nunca se ha tenido, el mensaje que transmite es de una ocupación militar, una ocupación por la fuerza porque nunca Isla Conejo le ha pertenecido a El Salvador, entonces hablar de recuperación es absurdo”.“Por otro lado tenemos el tema de que formular esa pretensión o esa exhortación, se trata de una propuesta fruto del desconocimiento, de la desinformación o de la mala fe”, expresó.“Digo desinformación, desconocimiento o ignorancia porque el tema de la disputa entre Honduras y El Salvador quedó resuelto por el más alto tribunal del mundo en 1992”, aseguró.“Aunque las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son definitivas e inapelables, si admiten como en los procesos judiciales internos de los países lo que se llama un Recurso Extraordinario de Revisión”, advirtió.El Congreso Nacional de Honduras aseguró que está dispuesto a defender la soberanía y el territorio de Honduras, siempre en el marco de la paz.*Dato*#8212 La Isla Conejo pertenece histórica y territorialmente a Honduras

Viceministro de Salud*Tenemos un plazo de cinco semanas para recibir el segundo componente de Sputnik V*#8212- Si no llega en esas cinco semanas ya tenemos estructurado un plan B, asegura Fredy Guillén*Tegucigalpa, 13 de julio.* El viceministro de Salud, Fredy Guillén, manifestó que hay un plazo de cinco semanas para recibir el segundo componente de la vacuna Sputnik y que de no llegar en ese tiempo ya tienen estructurado un plan B.Actualmente la Secretaría de Salud desarrolla la quinta jornada de vacunación, donde se están aplicando primeras dosis a una gran cantidad de hondureños y muchos ya están recibiendo la segunda dosis.“Más allá de cualquier contexto de esta vacuna Sputnik, nosotros tenemos un plazo para darle respuesta al pueblo hondureño”, manifestó el funcionario.“No tenemos una fecha exacta de la llegada del segundo componente, no queremos engañar a nadie, pero hemos tenido múltiples reuniones y le aseguramos a los hondureños que ese componente vendrá”, expresó.En ese sentido, afirmó que si el segundo componente no llega a tiempo ya la Secretaría de Salud tiene estructurado un plan B para dar respuesta a las 46,000 personas inoculadas con la primera dosis de esta vacuna.“La opción número uno es esperar ese segundo componente antes de que se cumplan los 90 días y la dos es que ya tenemos estructurado un plan B en el caso que ese segundo componente no llegue a tiempo por cualquier tema ajeno al Gobierno de Honduras”, mencionó.“Hoy por hoy me quedo con que faltan cinco semanas, de lo contrario tenemos un plan B diseñado y estructurado por expertos de la Secretaría de Salud”, añadió.Más de un millón de hondureños ya recibieron la primera dosis de vacunas contra el COVID-19 y un buen grupo ya recibió su segunda dosis.Al respecto, Guillén expresó que “hoy por hoy estamos vacunando a 40,000 hondureños en todo el país”.*Dato*#8212- 40,000 hondureños se vacuna al día contra el COVID-19