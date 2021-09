Pfizer solicitó la aprobación del decreto que declara reservada la información de adquisición de vacunas

El diputado nacionalista, Eder Mejía, aclaró que la farmacéutica Pfizer fue la que solicitó al país la aprobación de un decreto para declarar reservada la información para la adquisición de esta vacuna.El Congreso Nacional aprobó ayer este Decreto en reunión virtual, asegurando así que esta casa fabricante seguirá enviando más lotes al país.“Lo que se aprobó ayer por la noche en la sesión legislativa del Congreso Nacional, es un proyecto donde el Poder Ejecutivo solicita a la cámara legislativa aprobar este proyecto, que viene siendo una solicitud de la empresa proveedora de vacunas Pfizer”, manifestó.“Se ha documentado la solicitud que ellos hicieron, los medios de comunicación están al tanto y tienen constancia de la solicitud que hizo esta empresa”, expresó.Aseguró que “esta no es una decisión antojadiza, no se está tratando de ocultar cifras, ni tratando de ocultar porqué se está comprando la vacuna a esta empresa, nada que ver, son políticas de la empresa”.Mencionó que esta política de la farmacéutica es a nivel mundial, no solo Honduras está obteniendo la vacuna bajo estas condiciones.“Entendemos que esto no solo lo están pidiendo a Honduras, sino también a otros países, casi a todos los países que le están proveyendo la vacuna, ellos han solicitado estas mismas condiciones de contrato y por eso nosotros aprobamos esto en el Congreso Nacional”, mencionó.“Así le garantizamos al pueblo hondureño que vamos a tener las vacunas necesarias para vacunarlos y salir de esta crisis”, concluyó.Dato-4.4 millones de dosis de vacunas tiene negociados el Gobierno de Honduras con la empresa Pfizer