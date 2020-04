Presidente del Legislativo presenta iniciativa de ley para bajar tarifa de la ENEE para todos los abonados

Además de las medidas aprobadas este jueves en el Congreso Nacional como la ley para proteger al sector productivo del país y a sus trabajadores, y las sesiones virtuales, los parlamentarios también presentaron una serie de proyectos encaminados a enfrentar el COVID-19.

El propio presidente del Congreso Nacional, y tal como lo había anunciado, presentó el proyecto encaminada a modificar Ley de Energía para que el pueblo pueda beneficiarse con rebajas en su factura.

“El precio internacional del petróleo ha bajado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), debe comprar energía a la empresa generadora que dé el mejor precio para que el pueblo pueda beneficiarse con rebajas en su factura”, explicó Oliva.

A su vez el presidente Oliva, presentó dos iniciativas más, una para apoyar a la alcaldía de Tegucigalpa y otra para la de San Pedro Sula, y que ambas puedan hacer frente a la problemática del Coronavirus.Un proyecto de ley es para autorizar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a realizar las siguientes operaciones:

1. Negociar y reestructurar la deuda actual2. Para que obtenga recursos económicos provenientes de préstamos del Sistema Financiero Nacional o de cualquier entidad de crédito internacional que opere legalmente en Honduras hasta por dos millones de lempiras, y3. Para que emita Bonos Municipales o contrate empréstitos hasta por un monto de dos mil millones de lempiras, con el propósito de apalancar la operación de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) del Distrito Central.

El otro proyecto de ley tiene como objetivo que la Municipalidad de San Pedro Sula que pueda utilizar recursos del préstamo destinado originalmente para obras de infraestructura, en las tareas de salud y prevención contra esta pandemia y mantener prestando a la población los servicios públicos básicos.

Entre otros proyectos están:

Presentado por el diputado Tomas Zambrano (PN): El nuevo código Penal que entrará en vigencia el 10 de mayo del presente año establece en los artículos 81 y 82 la “Libertad Condicional” y el “Régimen Excepcional de Libertad de los carcelarios” que actualmente están cumpliendo una pena en las cáceles del país.A causa de la Pandemia por el COVID-19 se deben seguir unos lineamientos de seguridad para no propagar este virus dentro de los centros carcelarios, ya que actualmente no se están aplicando las directrices estándar dada a la población en general como ser: Estar a un metro de distancia, el uso de gel, lavado de manos y uso de mascarillas entre otros más.En razón de lo antes expuesto es importante reducir la población carcelaria beneficiando especialmente a las personas mayores de 70 años, enfermos crónicos o enfermedades graves u otras análoga a la pandemia que constituyen un colectivo en condición de mayor vulnerabilidad en la población penitenciaria del país, y es por ello que es imprescindible empezar a aplicar esta medida para poder cumplir con lo decretado en el Estado de Emergencia.Presentado por la diputada Waleska Zelaya(PN): Que se suplan de equipos biométricos a hospitales y centros de salud Autorizar que los laboratorios privados realicen las pruebas de COVID-19 para descongestionar el único laboratorio nacional Permitir la importación de reactivos y que los permisos de importación no tarden más de 10 días y que se disponga de los materiales necesarios para que INFOP, UNAH y al Instituto Honduras Corea fabrique ventiladores mecánicos.

Presentado por Mario Noé Villafranca (PL): Autorizar a la Secretaría de Finanzas la ampliación presupuestaria a 20 millones de lempiras anuales a partir del presente año en apoyo a las acciones de la Cruz Roja Hondureña, y la Ley Temporal de Excarcelación de Personas Privadas de Libertad por Razones Humanitarias y de Salud Pública.

Presentado por Walter Chávez (PN): Que el Fondo Social Departamental, se asigne en forma conjunta a la Secretaría de Salud, para el fortalecimiento del Hospital Regional de Danlí, Gabriela Alvarado, con el equipamiento que debe hacer uso el personal de salud, así como la adquisición del equipo necesario para atender a la población que llegue a contagiarse con el COVID-19 como lo son los respiradores artificiales.

Presentado por Josué Fabricio Carbajal Sandoval: Ordenar a la Secretaría de Salud, aprobar la urgencia y asignar los recursos financieros para contrarrestar la pandemia mundial COVID-19, y ordenar al Banco Central De Honduras (BCH) en liberar el Fondo De Contingencia y asignar los recursos financieros a los 298 Municipios a nivel nacional, para que se dote de recursos financieros para hacerle frente al COVID-19, asimismo, autorizar a las Corporaciones Municipales procedan a realizar préstamos en la Banca Nacional para acceder a recursos financieros, para manejo local de acuerdo a costumbres, hábitos y lógica comercial en cadena de distribución de alimentos, servicios y atención en materia de salud.

Presentado por Luis Redondo (PINU): Autorizar al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional, para que desatine recursos del mismo, hasta por el 50% de los fondos disponibles de este y por recaudarse, para la atención de la Emergencia del COVID-19, exclusivamente para el suministro de insumos, aparatos y personal de emergencia en las unidades de salud de atención directa a la emergencia.

Presentado por Rony Martínez: Destinar dos mil millones de lempiras para ser distribuidos entre productores de café de todo el país, cuya producción sea menor o igual a 500 quintales de café oro, otorgando un Bono Solidario de trescientos lempiras por cada quintal de café oro producido, en base a la cosecha 2017-2018