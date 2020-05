Presidente Hernández a políticos que especulan con calendario electoral: “busquen qué hacer y no estén de balde”

Tegucigalpa. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pidió este martes a quienes especulan con una supuesta alteración del calendario electoral buscar algo que hacer y dejar de elucubrar con el tema político, y afirmó que “esta es una democracia que no se interrumpe”.

En comparecencia de prensa junto a la Mesa de Seguridad y Defensa, el mandatario se refirió a este tema para responder a una interrogante de un periodista que le consultó: A raíz de los diversos rumores de algunos partidos políticos, ¿se podría garantizar que se cumpla el calendario de elecciones tal como lo estipula la ley?

El presidente Hernández respondió: “Bueno, aquí estamos los que tenemos que garantizar que el orden democrático continúe” y añadió: “Aquí no hay más que lo que dice nuestra Constitución”.

“Es entendible que algunos están un poco sin oficio, encerrados, y no hallan qué hacer y empiezan elucubrar. Yo a esa gente le quiero llamar a la conciencia, que busquen algo que hacer, pero positivo, que no estén ahí de balde, como dirían en mi pueblo, porque el que está de balde piensa cualquier otra locura”, manifestó el gobernante.

“Aquí, imagínense, nosotros enfrentando esta pandemia y estos perversos hablando de otra cosa”, añadió.

“Aquí está Fuerzas Armadas, que tiene la obligación de acompañar el proceso electoral, aquí está Policía, que también hace lo mismo”, señaló.

Hernández recordó que “ya se creó una institucionalidad en la parte electoral y el Congreso Nacional está en debate, y no me cabe la menor duda que los diputados del Congreso, como todo se quiere reelegir o ser candidato a otra cosa, debe de terminar su trabajo en cuanto a la Ley Electoral y ese proceso sigue”.

Sentenció que “esta es una democracia que no se interrumpe, pero mientras tanto, si son intrigas, si son rumores, pues allá ellos”.

“Yo les digo que esa energía dedíquenla mejor a atender a la gente que está tan necesitada en esta pandemia y déjennos a nosotros a hacer el trabajo que tenemos que hacer, y cuando llegue ese momento nosotros seremos los primeros también en que esos calendarios se cumplan en lo que está en la esfera de nuestras atribuciones”, manifestó.

El presidente Hernández apuntó que “hoy a los que aspiran el tema político es válido. Es correcto que lo hagan, la democracia hondureño lo necesita”.

“Pero no se vale usar esta crisis para hacer política eso no se vale y no se los voy a perdonar nunca, ni el pueblo hondureño, ni Dios, mucho menos con mentir”, afirmó.

“Así es que si no van a trabajar en esto, pues déjennos trabajar a los que queremos. Pero aunque no vayan a trabajar yo les pido: sumémonos todos, dejemos a un lado las diferencias”, agregó.

“Este es el momento de hacernos un solo nudo todo”, concluyó el presidente de la República.