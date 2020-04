Presidente Hernández anuncia medidas de apoyo para contrarrestar el coronavirus en el Valle de Sula

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció una serie de medidas de apoyo dirigidas a reforzar el combate del coronavirus en el Valle de Sula, que abarca el departamento de Cortés y parte de Yoro, que se ha convertido en la principal zona de contagio en el país.

Entre esas medidas, Hernández mencionó la disponibilidad de más de 500 camas adicionales, de áreas de confinamiento y de respiradores, la instalación del Laboratorio Nacional de Virología en San Pedro Sula, una clínica móvil de triage en Villanueva, 20 equipos de epidemiología de respuesta rápida y 340 funcionarios de salud para reforzar los hospitales con el sistema de Código Verde.

Se suma la presencia de la brigada de 20 médicos cubanos y el apoyo de un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras medidas, añadió el mandatario anoche en cadena nacional de radio y televisión.

Hernández reiteró su llamado a la población hondureña, y en particular a la del Valle de Sula, a seguir acatándolas medidas de bioseguridad para cortar la propagación del virus, y reafirmó que “Honduras será el primer país en el que todos sus habitantes tengan su propia mascarilla”.

También advirtió que “no es hora de bajar los brazos, no es hora de relajarse” y que “es más efectivo seguir estas medidas de bioseguridad que una cama en un hospital”.

Pueblo hondureño:

Esta crisis que vive nuestro país y el mundo entero es algo sin precedentes en nuestra historia reciente. Como lo he dicho muchas veces, ningún país, ni el más avanzado, estaba preparado para esto. El virus siempre nos lleva un paso o más pasos adelante, por más intentos que hagamos. Ni las grandes potencias ni los países más avanzados han logrado descifrar aún está pandemia.

Lo único que se ha visto que ha dado resultado es el distanciamiento social, quedarse en casa, el uso masivo de mascarillas, y para lograr un mayor control de pacientes y tratar de volver a una nueva normalidad, identificar qué síntomas tiene cada quien y también las pruebas en estas tres áreas, más al reforzamiento del aparato de salud para atender la crisis y la continuación de todos los esfuerzos de plan de Gobierno en esta área seguirá siendo nuestra más importante tarea porque es aquí donde se salvan vidas.

Pero es muy importante hacer un llamado a la conciencia de todos los hondureños, sobre todo a los de las áreas urbanas como es el Distrito Central, nuestra capital, y con mayor énfasis a todo el sector del Valle de Sula: no es momento de bajar la guardia, no es momento de relajarse.

Le recuerdo que quedarse en casa es una obligación, es una orden. Si usted no la cumple está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Esta tarea es responsabilidad de todos y cada uno de los que habitamos nuestra Honduras.

Es por eso que hoy hago un llamado especial a los habitantes de todo el Valle de Sula, en el departamento de Cortés y parte de Yoro: o nos disciplinamos o lo que estamos a punto de ver será indescriptible y muy doloroso. Haga caso quédese en casa. Nosotros trabajamos con medidas de apoyo, pero los necesitamos a ustedes comprometidos a vencer esta guerra.

Veamos: más de 500 camas adicionales para San Pedro Sula para tener la reunión en tres centros de aislamiento para personas sospechosas o confirmadas con covid-19, pero con síntomas leves de esa manera logramos que los hospitales estén menos congestionados.

Son 507 camas, 402 en Expo Centro, 61 en el Gimnasio Olímpico, que ese es un apoyo del Gobierno local de San Pedro Sula, y 44 en INFOP, más respiradores mecánicos.

Esta semana estarán en funcionamiento ya 17 nuevos respiradores mecánicos para el hospital Leonardo Martínez adicionalmente, la próxima semana se instalarán otros más, de los que fueron donados por el doctor Plutarco Castellanos, que está allá en Massachusetts. Quiero agradecerle a él lo hice personalmente por teléfono, pero lo reitero públicamente y a todos los que han venido apoyando.

Además, esta semana se confirmará la donación que el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado de manera privada y la gran mayoría de estos respiradores esperamos llevarlos al Valle de Sula.El Laboratorio de Virología para el Valle de Sula lo movimos de Tegucigalpa en avión, no ha sido fácil instalar, pero ya están las condiciones y nos están informando los técnicos que este miércoles estará en funcionamiento el laboratorio para toda la zona norte del país permitirá duplicar la cantidad de exámenes que se realiza en esa zona, permitirá resultados más rápido, porque no tendrán que enviarse Tegucigalpa.

Ya se ha comenzado a laborar con laboratorios privados y se continuará trabajando con otros de la zona y de todo el país.

De igual manera, a esto le sumamos las áreas de confinamiento que van a permitir un mayor control de contagio en la zona del Valle de Sula también tenemos una clínica móvil de triage en Villanueva, 20 equipos de epidemiología de respuesta rápida, 340 funcionarios de salud para reforzar los hospitales con el sistema de Código Verde, mascarillas.Esto es muy importante: ya se ha comenzado la entrega masiva de mascarillas en la zona del Valle de Sula.

Se comenzó con 250.000, pero se mantendrá un operativo hasta que todo ciudadano del Valle de Sula tenga su propia mascarilla y luego también en paralelo en el Distrito Central y en las otras zonas de mayor contagio.

El acuerdo con el sector maquilador es que los nueve millones de hondureños tengan por lo menos una mascarilla de este tipo. Ya firmamos contrato a través de Honduras INVEST y con las especificaciones de una mascarilla de tres pliegues de algodón. Sumamente importante usarla,Honduras será el primer país en el que todos sus habitantes tengan su propia mascarilla, por lo menos una, el primero de toda la región. Quiero recordarles: el uso de la mascarilla es obligatorio. Si usted va a salir de su casa y si está en su casa conversando con personas, úsela, úsela es para proteger a los demás, pero también usted mismo se protege.Sólo en el Valle de Sula ya tenemos 672.995 personas beneficiadas con la Operación Honduras Solidaria, es decir, con la bolsa de comida, pero también con implementos de higiene y ahí van también las mascarillas.

La Brigada de Médicos Cubanos y el Centro de Operaciones ya están en actividad. La brigada de 20 médicos especialistas cubanos, dos epidemiólogos están integrados a los equipos de la Secretaría de Salud, están en campo, cuatro biomédicos, seis enfermeras intensivistas y los cuatro médicos emergenciólogos están ya en atención de paciente en unidades de cuidados intensivos tratando de salvar vidas.

El viceministro de Salud Roberto Cosenza se trasladó permanentemente a San Pedro Sula para una atención más directa al foco de contagio más grande del país.

Ahí no solamente está el viceministro de Salud, Roberto Cosenza está un equipo de la Organización Mundial de la Salud. De igual manera estamos concentrando la mayor parte de los equipos que vienen de fuera del país y, obviamente, esta brigada de médicos cubanos y de hondureños también que han estado estudiando en Cuba, que han venido a reforzarnos en este momento.

De igual manera, está es la segunda ocasión que tenemos una videoconferencia con los alcaldes del departamento de Cortés, es decir de la zona del Valle de Sula.

¿Qué concluimos?Concluimos estructurar una coordinación efectiva con el viceministro Cosenza, con los equipos de extranjeros, con los equipos de OMS, pero también montar en campo un operativo que permita ir a buscar a las personas que pueden tener ciertos síntomas para empezarlos a evaluar y también a distribuirlos a las zonas donde pueden recibir el mejor tratamiento e identificar si son síntomas que son similares a los del covid-19 y de esa manera también echar a andar los protocolos y, de igual forma, tener en cada municipio los centros de aislamiento para pacientes leves.

Para eso hemos hecho un compromiso que ya ha sido efectivo a partir de hoy: la entrega de una transferencia adicional para ayudarles a ellos a financiar esta operación en campo y toda la logística que requieran, pero trabajar sincronizadamente.De igual manera, la idea es trabajar para evitar el contagio y lograr con eso retrasar un poco el avance de esta enfermedad y, como se los he dicho a ellos, es mejor trabajar en campo, trabajar previniendo, haciendo conciencia para tratar también a los pacientes que ya lo tienen, el covid, tratarlos con toda la consideración del caso y hacerle ver a la gente que esto no es broma, que esto es en serio.Este es uno de los compromisos que también hemos adquirido en esta reunión con los alcaldes.También la atención a la población que se ve afectada en su economía, lo más restrictivo posible, pero también arterias económicas como la producción de alimentos, la transformación de alimentos es pieza clave, igual que la producción de insumos médicos que están elaborando las maquilas en el Valle de Sula es fundamental, es clave en ese sentido, llevar en paralelo estas dos variables es crucial.

Se ha juntado un equipo extraordinario de hondureños que tienen experiencia en la medicina, pero también en el uso de tecnología y una combinación muy interesante, y así como otros han puesto a la disposición una plataforma tecnológica, que yo les quiero pedir que la usen, es muy importante, puede ingresar a través dewww.covid19honduras.orgEs el sitio oficial donde está toda la información y ahí van a encontrar mucha información importante de tratamientos, de guías, y quiero especificar también que información técnica de igual manera para los médicos y los equipos de salud también está disponible ahí.

Y de igual manera, enwww.encuestashonduras.comusted puede encontrar una retroalimentación a lo que usted diga de cuáles pueden ser sus síntomas y eso puede ir permitiendo un monitoreo diario para que usted pueda ir viendo cómo evoluciona esto también está comunicado al 911. Por tanto, usemos estas plataformas porque eso puede ayudar a identificar no solamente a los síntomas, sino adelantarnos y que usted pueda ir a un centro de atención o a que lo evalué un médico o a que alguien llegue a su casa a evaluarlo.

En el 911 también tenemos información de parte de médicos que están capacitados en este tema para el servicio suyo y de todo Honduras.

Repito: no es hora de bajar los brazos, no es hora de relajarse. Es por su vida, por la vida de su familia y por la vida de todos los hondureños. No salga si no tiene qué hacer, si no es urgente o importante mantenga el distanciamiento social, una separación de metro y medio o, mejor aún, dos metros. Lávese las manos con jabón frecuentemente, use desinfectante en su lugar de trabajo o en su casa, use mascarilla permanentemente.

Es más efectivo seguir estas medidas de bioseguridad que una cama en un hospital. Este es un asunto de vida o muerte. No lo olvide.Que Dios bendiga a Honduras.