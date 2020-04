Presidente Hernández destaca efectividad de medidas aplicadas para contener pandemia de coronavirus

Tegucigalpa. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, calificó como “efectivas” las medidas y las acciones que se han adoptado para hacerle frente a la pandemia de covid-19, la enfermedad que es producida por el coronavirus.

En conferencia de prensa, Hernández también anunció acuerdos de nombramiento para todo el personal de salud que está por contrato, además de incrementos salariales.

Dijo que la apertura inteligente de la actividad económica del país pasa por el compromiso de cumplir las medidas de bioseguridad de todos los sectores, porque el virus vino para quedarse.

Hernández felicitó al personal médico por su atención a los pacientes y dijo que “me he quedado impresionado cuando me dicen: ‘Presidente, hemos logrado salvar vidas porque hemos actuado a tiempo y además hemos desarrollado nuestro propio protocolo’. Tanto es así que otros países también han llamado a los médicos hondureños y hay que motivarlos”.

En la misma comparecencia, a solicitud del mandatario, el canciller Lisandro Rosales, que además es el comisionado especial para la emergencia por covid-19, hizo un resumen de resultados:

“Yo quiero decirle al pueblo hondureño que las medidas de contención han dado resultado. Que no existan muchos casos en este momento no significa que no estamos en riesgo o que no seguimos en riesgo lo que definitivamente significa es que las medidas han funcionado porque la mayoría de la población las acatado y sobre todo han entendido la gravedad que el coronavirus representa”, dijo Rosales.

Resaltó que inmediatamente después de que “se dio a conocer el primer caso que se confirmó en el país, el caso 0, se implementaron los protocolos que manda este tipo de pandemias, donde se dieron los resultados positivos que ahora estamos viendo. Debemos todos estar claros de que se ha insistido a la saciedad que hay que tomar las medidas de prevención que hemos venido divulgando y se han divulgado por diferentes medios”.

“Ahora estamos a punto de entrar una segunda etapa una etapa siguiente qué es la de la capacidad de recuperarnos, la capacidad de adaptarnos a la nueva forma de vida y cómo debe de cambiar nuestro estilo de vida”, dijo.

“Desde el Gobierno, presidente, hemos estado viendo una visión de futuro, especialmente sobre un nuevo sistema de salud de una manera integral. Estamos intensificando la atención en los hospitales”, añadió Rosales.

Indicó que “estamos dando los tratamientos que se requieren y también estamos intensificando las pruebas de laboratorio con un laboratorio adicional en San Pedro Sula, lo que nos permitirá a partir de mañana o pasado mañana tener aproximadamente 500 pruebas diarias después de incrementar y seguir incrementando hasta que podamos tener un panorama completo”.

Además, agregó, “se han implementado los equipos de campo que están casa a casa, especialmente en el municipio de Villanueva, en seis equipos de seis personas que están trabajando incansablemente para buscar a cada uno de los hondureños que se encuentran afectados por este virus”.

“La infraestructura sanitaria tiene que cambiar. Nuestra oportunidad de seguir trabajando es hoy y nuestra manera de hacerlo es acelerando el paso en las tareas que tenemos que hacer una prevención, pero también trabajando todos en un equipo que tenga los resultados en la salud del pueblo hondureño”, puntualizó Rosales.

Por su parte, la doctora Karla Pavón, jefa de vigilancia para la pandemia de covid-19, también coincidió en cuanto a los resultados positivos que han tenido las medidas implementadas e hizo un comparativo en el caso de que no se hubiese adoptado el toque de queda absoluto.

Aseguró que si no se hubiesen tomado medidas, “si no nos hubieran dicho que estuviéramos en cuarentena, en esa restricción que quizás a muchos no les gustó, pero hoy vemos el resultado: que si no se hubieran tomado esas medidas nosotros al día de hoy, que tenemos 44 días de estar con la pandemia, nosotros tuviéramos más o menos 8.000 casos porque nosotros para el 30 de abril los muchos estudios, muchas proyecciones que hicieron algunos colegas” así lo indicaban.

Pavón dijo que “si no se hubieran tomado las medidas, al día 60 nosotros estuviéramos alcanzando más de 16.000 casos y al día 120 nosotros estuviéramos alcanzando 60.000 casos”.

“O sea que las medidas han sido positivas, pero esto no significa que nosotros tenemos que bajar la guardia. Las medidas ahora van a ser que nos protegemos con una mascarilla, que nos lavamos las manos, que usemos el gel y que podamos salir solo a lo que tenemos que salir, a lo necesario”, dijo.

La funcionaria ejemplificó que “si la población obedece nada más el 60 por ciento, nosotros vamos a poder tener acá una curva, no se nos va a ir aplanando, pero siempre vamos a presentar como 14.000 casos si nosotros obedeciéramos más”.

Pero si la población obedece más, por ejemplo, el “70 por ciento, de cada 10 hondureños siete obedecen, todavía para aplanar más la curva, en 120 días nosotros vamos a poder obtener 8.000 casos”, apuntó Pavón.

Finalizó diciendo que “debemos salir exclusivamente para lo necesario y con mascarilla, respetando el distanciamiento social, porque de momento la única vacuna es la prevención”.

El doctor Mario Mejía, presidente de la Asociación de Médicos Epidemiólogos, detalló que “todos hemos ido aprendiendo de esta pandemia y uno de esos conocimientos nuevos que se tienen, y afortunadamente y gracias a Dios fue de manera inmediata, fueron los estudios realizados en autopsias o mediante autopsias de pacientes fallecidos por esta enfermedad”.

“Y esos resultados, hoy en día, somos favorecidos con esos resultados, de tal manera que ya no se habla tanto de la necesidad de respiradores mecánicos y nuestros médicos compañeros intensivistas clínicos que se han dedicado exclusivamente a este trabajo”, agregó.

Destacó que esta enfermedad tiene tres etapas: “la etapa la fase virus de virosis, la etapa pulmonar y la etapa de híper inflamación, que hay una liberación de citoquinas”.

“Entonces, esto nos dice que entre más rápido buscamos nosotros el médico cuando nos sintamos o que tengamos sospecha de coronavirus, es necesario buscar asistencia médica porque podemos salvar en un 80 por ciento en la fase vírica”, detalló el galeno.

Advirtió no caer en situaciones en que “porque esté abierta la ferretería es que yo necesariamente tengo que ir a buscar un clavo que no necesito”.

Finalizó diciendo que “mantenernos libres del virus es, por lo tanto, un compromiso personal”.