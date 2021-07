Presidente Hernández detalla distribución de casi 3 millones de dosis de vacunas

El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy en cadena nacional de radio y televisión que el Gobierno ha llegado hasta la fecha a casi 3 millones de dosis recibidas para inmunizar al pueblo hondureño.El gobernante resaltó que “hemos recibido dos millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos diez y ocho dosis (2.943.918), de las cuales se han aplicado hasta el sábado pasado casi 1 millón ciento cincuenta mil dosis (1.150.000), y vamos a seguir aplicando en esta Quinta Jornada seiscientos veinte mil dosis (620.000), más, como primera dosis a igual número de compatriotas”.A continuación, el mensaje del presidente de la República en la cadena nacional de radio y televisión:Compatriotas:Honduras se está vacunando. La V Jornada de Vacunación es un éxito. En tiempo récord estamos vacunando en varias regiones del país ya a personas de entre 40 a 49 años. Lo que a otros países les ha tomado más tiempo, nosotros lo estamos logrando con mayor rapidez en gran medida porque estamos vacunando de manera paralela entre la Secretaría de Salud y el Seguro Social.La vacunación va rápida también porque tenemos vacunas. Hemos recibido dos millones novecientos cuarenta y tres mil novecientos diez y ocho dosis (2.943.918), de las cuales se han aplicado hasta el sábado pasado casi 1 millón ciento cincuenta mil dosis (1.150.000), y vamos a seguir aplicando en esta Quinta Jornada seiscientos veinte mil dosis (620.000), más, como primera dosis a igual número de compatriotas.Ahora, ¿qué pasa con el resto de vacunas que hemos recibido? Muy sencillo: las más de 1.2 millones de dosis restantes las tenemos en espera para que a finales de este mes y durante el mes de agosto vamos a comenzar una jornada masiva de aplicación de segundas dosis que nos va a permitir a finales del próximo mes tener más de 1.2 millones de personas con su cuadro completo de vacunas.Entonces amigo, usted que ya se aplicó su primera dosis, no tenga temor su segunda dosis está asegurada en los almacenes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), esperando la fecha que le corresponda para aplicarlas. A los que se les aplicó la vacuna Sputnik, esta tiene un rango más amplio de segunda dosis que otras en el mercado, es de al menos tres meses. Aún faltan entre dos meses y un mes y medio para que llegue esa fecha. Así que, calma, varios países del mundo, como México, Argentina, Bolivia y otros, que como Honduras aplicaron primeras dosis de esta variedad, estamos presionando para que la segunda dosis venga a tiempo y tenemos la promesa del desarrollador que así será.Además de vacunar a las personas por edad o fragilidad de salud, estamos vacunando a sectores completos de la economía para poder reactivar rápidamente la actividad comercial del país y con ello salvar empleos.Es así que, además del sector salud y de socorro que se vacunó con justicia de primero a todos, ahora estamos vacunando al sector turismo en las regiones claves. Es así que los que atienden en restaurantes, hoteles, touroperadores, guías de turistas, migración y demás, ya se están vacunando, tanto en las costas norte y sur del país, como en el lago de Yojoa, Valle de Ángeles, Santa Lucía y otros lugares del país, y vamos a continuar hasta llegar a todos.Ya se está vacunando también a todo el sector transporte de todo el país, a todos los taxistas, buseros y camioneros de carga, los estamos protegiendo. Además, ya comenzamos con los vendedores de los mercados y el poderoso sector cafetalero. Pronto vamos a llegar a los trabajadores de atención al cliente de microempresas que no son atendidos por el Seguro Social. Nosotros los vamos a proteger.No nos olvidamos del sector magisterial. Muchos de ellos ya están siendo vacunados por el Seguro Social porque son cotizantes. Los que no, los estamos vacunando con la Secretaría de Salud. Ya el ministro de Educación está coordinando jornadas de vacunación dirigidas especialmente a ellos para que cuanto antes en ciertas regiones comiencen las clases presenciales.¿Sí o no que en su casa ya hay uno, dos o más personas vacunadas? ¿Sí o no que cuando fue a vacunarse lo atendieron con prontitud y amabilidad? ¿Verdad que sí?El mejor testigo de que la vacunación en el país avanza rápidamente es usted mismo. No hay mejor auditor de la ejecución del Gobierno que el pueblo mismo. Por eso, cuando anden los mismos de siempre queriendo manchar algo tan humano como la vacunación, usted debe guiarse por su propia experiencia. Honduras sigue vacunando y no nos detenemos hasta que los 7 millones de hondureños mayores de 12 años estén completamente vacunados.No obstante, la vacunación no es suficiente para detener la pandemia. Estamos experimentando un pico en casos como nunca antes lo ha visto el país. Ni en el peor momento de la pandemia en mayo-junio del año pasado tuvimos tantos casos como hoy.Hemos ampliado el número de camas, médicos, enfermeras, insumos, medicinas y demás, pero con más camas no se detiene la pandemia. La única forma de evitar contagios es con el cuidado personal de cada uno de ustedes. Es la única manera.Recuerde: aunque esté vacunado, evite reuniones familiares o de amistad, mantenga el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón o gel.Vacuna más cuidado, igual protección.