Presidente Hernández entrega ayuda humanitaria a habitantes de aldea El Higuero, en Choloma

En un acto de justicia social y en el marco de la Operación No Están Solos, el presidente Juan Orlando Hernández entregó este miércoles paquetes de ayuda humanitaria a los habitantes de la aldea El Higuero, en Choloma (Cortés), que fueron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota.

La Administración del presidente Hernández ha realizado en esta colonia tareas de limpieza ejecutadas por tractores, retroexcavadoras, patroles y volquetas, y que han generado empleos para las personas de esta misma comunidad que participan en esos trabajos.

Gracias a la Operación No Están Solos, que es una iniciativa del jefe de Estado, esta comunidad tiene un avance del 70 por ciento en las labores de limpieza.

Además, el restablecimiento del fluido eléctrico está avanzado en más del 50 por ciento en beneficio de aproximadamente 400 familias.

*No están solos*

El presidente Hernández alentó a los pobladores y los exhortó a trabajar fuertemente en conjunto en las obras de limpieza para que la aldea El Higuero vuelva a la normalidad.

Hernández reconoció el esfuerzo que han hecho los vecinos de El Higuero, ya que han sido una comunidad muy organizada y han puesto de su parte para que las labores de limpieza vayan por buen camino.

Sé que son una comunidad muy organizada y que son un ejemplo, y por eso yo quiero usarlos como ejemplo para el resto del país. Necesito que el resto de Honduras tome estos bonitos ejemplos., subrayó Hernández.

Quiero decirles que con el esfuerzo de ustedes y con el compromiso de todos, hombro a hombro y de la mano de Dios, los hondureños nos vamos a volver a levantar y tenemos que construir un país mucho más fuerte, grande, comprometido y solidario., destacó Hernández.

Al finalizar el evento, el gobernante visitó casa por casa para entregar el paquete de ayuda humanitaria de la plataforma Vida Mejor.

En el recorrido, el presidente Hernández compartió con los vecinos de la aldea y escuchó sus necesidades para poder fortalecer la comunidad, la educación y el sistema agrícola de este sector.

Hernández dijo que estamos aquí para ir atendiendo casa por casa y animarlos para que limpiemos esta comunidad. Por eso, con esta Operación No Están Solos comenzamos a entregar ecofogones, camas, estufas, entre otros..

Informó que cada familia damnificada va a recibir en transferencia una cantidad de 8.000 lempiras.

El presidente Hernández explicó que la Operación No Están Solos no hace distinciones y que la entrega masiva de paquetes de Vida Mejor se hace con transparencia para que cada familia hondureña sea beneficiada.

Por eso -añadió el titular del Ejecutivo- estamos para decirles que no están solos, que este país lo vamos a levantar, así como vamos a levantar la aldea El Higuero..

*Una luz en el camino*

Los vecinos de la aldea El Higuero recibieron con alegría los insumos del paquete de Vida Mejor.

Óscar Perdomo expuso tras recibir su paquete de Vida Mejor que esta ayuda humanitaria llega en el mejor momento y que la Operación No Están Solos nos ha dejado alegres, porque hemos visto que en poco tiempo podemos transitar, porque aquí antes no se podía caminar..

Recordó que ante la llegada de Eta y Iota se sentían solos, pero ahora eso ha cambiado gracias a la ayuda del jefe de Estado.

Gracias a la Operación No Están nos sentimos orgullosos del presidente Hernández, porque todos hemos recibido ayuda., aseguró Perdomo.

Norma Mejía, beneficiaria de 74 años de edad, apuntó que este programa es real y gracias a Dios y al presidente Hernández que se ha portado bien con nosotros..

Carlos Mejía, de 67 años y que también recibió el paquete de Vida Mejor, contó que he sufrido los cuatro huracanes que han pasado por la aldea Higuero y gracias a Dios en esta ocasión no lamentamos pérdidas humanas, porque las autoridades de Copeco actuaron con prontitud..

Gracias a Dios ya tenemos la energía eléctrica y agradecemos a Copeco y Vida Mejor por estas acciones. No estamos solos y estamos con usted presidente Hernández., dijo.

La beneficiaria Daniela Torres expuso que el año 2020 fue atípico por la pandemia y por el paso de los huracanes Eta y Iota, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí reunidos en este evento..

Afirmó que hoy es un día histórico para nuestra aldea, porque tenemos un presidente que está en función y por eso nosotros creemos en el programa No Están Solos..

*Intenso trabajo*

Actualmente las jornadas de trabajo de la maquinaria pesada se mantienen de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en tres frentes: El Higuero, La Davis y Montañuela.

Con la Operación No Están Solos se beneficiarán 300.000 personas a través de la entrega de 60.000 paquetes de ayuda humanitaria a familias que perdieron sus pertenencias por Eta y Iota en las distintas zonas del país que fueron afectadas.

El Gobierno del presidente Hernández trabaja día a día para llevar ayuda social a los más vulnerables, con el objetivo de garantizar que cada familia que participa en los programas pueda vivir dignamente.

*Cada paquete de Vida Mejor contiene:*

*1. Humanitario:*

• 1 Cama matrimonial

• 1 Filtro de agua



*2. Cocina:*

• 1 Estufa de gas

• 1 Tanque de gas



*3. Platos:*

• 5 Platos secos

• 5 Platos hondos

• 5 Tazas

• 5 Vasos



*4. Bebé:*

• 3 Biberones

• 12 Pañales

• 1 Paquete de toallas húmedas

• 1 Vaselina

• 1 Caja de Maicena

• 1 Limpia-pepes



*5. Higiene:*

• 4 Rollos de papel higiénico

• 1 Paquete de toallas sanitarias

• 2 Pastas dentales de 75 ml.

• 5 Cepillos dentales (2 para adultos y 3 para niños)

• 3 Jabones de baño

• 5 Mascarillas

• 1 Gel de manos



*6. Aseo:*

• 1 Trapeador

• 1 Escoba

• 2 Pastes

• 1 Paquete de bolsas para basura

• 1 Bote de cloro

• 1 Jabón de lavar platos

• 2 Libras de detergente.